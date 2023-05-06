Я думала, мене ніхто не врятує… Розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах

У лікарні Умані залишаються двоє людей, які отримали поранення під час ракетного удару по дев’ятиповерхівці на світанку 28 квітня. Ще одну дитину перевезли до столичної лікарні.

Один з мешканців понівеченої багатоповерхівки розповідає, що того ранку був на роботі — поруч із будинком. Чоловік працює охоронцем. Тоді отримав ушкодження ноги, сам наклав собі джгут, а тепер лікарі дістали уламок.

Я не чув тривоги. Літаки запустили в той момент. Мене священик привіз в лікарню.

У сусідній палаті Наталя Смілянець — мешканка зруйнованого під’їзду. Мала квартиру на сьомому поверсі, але та згоріла вщент. Сама жінка дивом врятувалася, хоча прокинулась під бетонними брилами.

Я думала, ніхто не врятує, то повзком лізла.

Жінка просила про допомогу і її почули — хутко витягнули з-під уламків та віднесли до швидкої.

Іншим мешканцям будинку, яким ніде жити, дали тимчасовий прихисток у соціальних готелях. Загалом тих, хто цього потребує — 26 осіб. Серед них і родина Горідьків. Та вони щасливі, що всі живі: мама з татом, двоє діток і бабуся.

Квартира сім’ї — на п’ятому поверсі. Кажуть: врятувалися завдяки тому, що по тривозі звикли ховатися у коридор. Тому врятувати вдалося навіть кота. Щоправда, через два з половиною дні. Він злякався вибуху і заховався.

Читати на тему Росія забрала життя шістьох діток! Наслідки жахливого обстрілу Умані та останні новини Розповідаємо про наслідки атаки по Умані 28 квітня 2023.

Окрім того, що колишніх мешканців постраждалої багатоповерхівки намагаються розселити, у місті ще й підраховують, яких збитків завдала російська ракета. Лише вікон треба поміняти зо півтори тисячі. Адже крім цієї дев’ятиповерхівки, постраждали навколишні будинки. Уманська міська рада спрямувала три мільйони 200 тисяч гривень на першочергові потреби потерпілих.

Додатково ухвалено рішення з обласного бюджету родині кожного загиблого: на одну особу — сто тисяч гривень. А на кожного пораненого — 50 тисяч гривень, — додає голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ще два мільйони з обласного бюджету спрямують саме на ліквідацію наслідків ракетного удару. А з другого травня закордонні партнери та волонтери розпочали роботи з поступового відновлення житла. Також працює експертна комісія, яка має визначати ступінь пошкодження будинку і чи можна його відновити.

Водночас до місця трагедії, де росіяни вбили 23 людини, шестеро з яких діти, — продовжують нести квіти та іграшки.

Та не залишають трагедії байдужими не лише постраждалих, але й свідків. Читай, яка реакція очевидців удару по Умані.

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