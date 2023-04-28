Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані

До трагедій не можна ані звикнути, ані призвичаїтись до уявного розкладу масових вбивств, які спричиняють російські окупанти своїми обстрілами.

Так 28 квітня загарбники знову завдали удар(у) по території України, зокрема по місту Умань, де знищили цілий під’їзд дев’ятиповерхівки разом із життями її мешканців. За словами очільника МВС Ігора Клименка, наразі відомо, що у під’їзді проживало 109 осіб, а з 46 квартир — 27 повністю знищені.

Журналіст Факти ICTV Єгор Ромахло встиг потрапити на місце, де сталася трагедія, та поговорити з очевидцями.

Мешканка сусідньої багатоповерхівки Аліна розповідає, що десь о четвертій годині ранку почула перший вибух, а потім за п’ять хвилин вже був другий. Тоді почав трястись будинок.

Полетіли уламки, а на машинах увімкнулись аварійні сигналізації.

Бабуся Аліни, якій дівчина подзвонила одразу після вибухів, ділиться, що теж чула вибух, хоча сама знаходилась тоді у селі за 30 кілометрів від місця події.

Валентина, яка жила у тому самому, постраждалому від рук росіян, під’їзді говорить, що почула спочатку звук сповіщення повітряної тривоги, а за кілька хвилин вже прилетіла ворожа ракета.

Повибивало вікна, скло, двері. І дев’ятий, і восьмий, сьомий, шостий, п’ятий — усі загинули.

Читати на тему Вчергове ракетою у багатоповерхівку! Наслідки жахливого обстрілу Умані та кількість жертв атаки Розповідаємо про наслідки атаки по Умані 28 квітня 2023.

Мешканка іншого будинку, який знаходиться неподалік понівеченої будівлі, Поліна Степанівна пригадує, що прокинулась від звуку вибуху.

Одразу вийшла на балкон та побачила пожежу. Там вже машини горіли.

Тетяна Семченко приїхала до мами з Києва одразу, коли дізналась про трагедію. Матір жінки мешкала у сусідньому будинку. Тетяна говорить, що усі вікна винесло у квартирі вибуховою хвилею, тому тепер разом з родичами одразу стало до роботи, аби прибрати помешкання якомога швидше.

Микола теж приїхав на прохання рідної людини. Йому подзвонив син, у якого колега жив на п’ятому поверсі постраждалого будинку. Тоді син побіг на допомогу рятувальникам, але згодом йому довелось за допомогою лікарів, адже уламками його нога була посічена. Знайомий чоловіка й досі не вийшов на зв’язок.

Також 28 квітня від ворожих ракет постраждало ще одне українське місто. Читай, що відомо про російську атаку на Дніпро.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!