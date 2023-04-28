Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани

К трагедиям нельзя ни привыкнуть, ни приспособиться к воображаемому расписанию массовых убийств, которые влекут за собой российские оккупанты своими обстрелами.

Так, 28 апреля захватчики снова нанесли удар по территории Украины, в частности по городу Умань, где уничтожили целый подъезд девятиэтажки вместе с жизнями ее жителей. По словам главы МВД Игоря Клименко, известно, что в подъезде проживало 109 человек, а из 46 квартир — 27 полностью уничтожены.

Журналист Факты ICTV Егор Ромахло успел попасть на место, где произошла трагедия, и поговорить с очевидцами.

Жительница соседней многоэтажки Алина рассказывает, что где-то в четыре часа утра услышала первый взрыв, а затем через пять минут уже был второй. Тогда начал трястись дом.

Полетели обломки, а на машинах включились аварийные сигнализации.

Бабушка Алины Мария, которой девушка позвонила сразу после взрывов, делится, что тоже слышала взрыв, хотя сама находилась тогда в селе в 30 километрах от места происшествия.

Валентина, которая жила в том же, пострадавшем от рук россиян, подъезде говорит, что услышала сначала звук оповещения воздушной тревоги, а через несколько минут уже прилетела вражеская ракета.

Выбило окна, стекло, двери. И девятый, и восьмой, седьмой, шестой, пятый — все погибли.

Читать по теме В очередной раз ракетой в многоэтажку! Последствия ужасного обстрела Умани и количество жертв атаки Рассказываем о последствиях атаки на Умань 28 апреля 2023 года.

Жительница другого дома, который находится неподалеку от изувеченного здания, Полина Степановна вспоминает, что проснулась от звука взрыва.

Сразу вышла на балкон и увидела пожар. Там уже машины горели.

Татьяна Семченко приехала к маме из Киева сразу, когда узнала о трагедии. Мать женщины жила в соседнем доме. Татьяна говорит, что все окна вынесло в квартире взрывной волной, поэтому теперь вместе с родственниками сразу приступили к работе, чтобы убрать квартиру как можно скорее.

Николай тоже приехал по просьбе родного человека. Ему позвонил сын, у которого коллега жил на пятом этаже пострадавшего дома. Тогда сын побежал на помощь спасателям, но со временем ему пришлось с помощью врачей, ведь обломками его нога была иссечена. Знакомый мужчины до сих пор не вышел на связь.

Также 28 апреля от вражеских ракет пострадал еще один украинский город. Читай, что известно о российской атаке на Днепр.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!