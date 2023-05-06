Я думала, меня никто не спасет… Рассказы пострадавших в Умани, от которых кровь застывает в жилах

В больнице Умани остаются два человека, получившие ранения во время ракетного удара по девятиэтажке на рассвете 28 апреля. Еще одного ребенка перевезли в столичную больницу.

Один из жителей изувеченной многоэтажки рассказывает, что в то утро был на работе — рядом с домом. Мужчина работает охранником. Тогда получил повреждение ноги, сам наложил себе жгут, а теперь врачи достали обломок.

Я не слышал тревоги. Самолеты запустили в тот момент. Меня священник привез в больницу.

В соседней палате Наталья Смелянец — жительница разрушенного подъезда. Имела квартиру на седьмом этаже, но та сгорела дотла. Сама женщина чудом спаслась, хотя проснулась под бетонными глыбами.

Я думала, никто не спасет, так ползком лезла.

Женщина просила о помощи и ее услышали — быстро вытащили из-под обломков и отнесли к скорой.

Другим жильцам дома, которым негде жить, дали временное убежище в социальных отелях. Всего тех, кто в этом нуждается — 26 человек. Среди них и семья Горидков. Но они счастливы, что все живы: мама с папой, двое детей и бабушка.

Квартира семьи — на пятом этаже. Говорят, спаслись благодаря тому, что по тревоге привыкли прятаться в коридор. Потому спасти удалось даже кота. Правда, спустя два с половиной дня. Он испугался взрыва и сбежал.

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Кроме того, что бывших жителей пострадавшей многоэтажки пытаются расселить, в городе еще и подсчитывают, какой ущерб нанесла российская ракета. Только окон нужно поменять около полутора тысяч. Ведь кроме этой девятиэтажки пострадали окрестные дома. Уманский городской совет направил три миллиона 200 тысяч гривен на первоочередные нужды потерпевших.

Дополнительно принято решение из областного бюджета семье каждого погибшего: на одного человека — сто тысяч гривен. А на каждого раненого — 50 тысяч гривен, — добавляет голова Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Еще два миллиона из областного бюджета направят именно на ликвидацию последствий ракетного удара. А со второго мая зарубежные партнеры и волонтеры приступили к постепенному восстановлению жилья. Также работает экспертная комиссия, которая должна определять степень повреждения дома и можно ли его восстановить.

В то же время к месту трагедии, где россияне убили 23 человека, шестеро из которых дети, — продолжают нести цветы и игрушки.

Но не оставляют трагедии безразличными не только пострадавших, но и свидетелей. Читай, какая реакция очевидцев удара по Умани.

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