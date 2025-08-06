“Захід-2025”: що готує Росія в Білорусі і як це вплине на Україну

Сьогодні, 6 серпня, до Білорусі прибув перший ешелон з російськими військовими та технікою для спільних навчань “Захід-2025”. Ці маневри відбудуться у вересні й стануть першими масштабними спільними тренуваннями Росії та Білорусі з початку війни проти України.

Про початок навчань офіційно повідомило Міноборони Білорусі. Ми розібралися, що це за маневри, що планує Росія, скільки військових залучать і чи є загроза для України.

Що готує Росія

Російські військові вже розпочали активну підготовку на білоруській території. За словами заступника командувача військ Північно-Західного оперативного командування Білорусі Павла Шебека, планується відпрацювання нових тактик застосування сухопутних військ, заснованих на досвіді останніх сучасних воєнних конфліктів.

— У ході навчання ми плануємо відпрацювати нові форми та засоби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів. Такі вчення проходять на регулярній основі з періодичністю у два роки, поперемінно на території Білорусі та Росії, — сказав заступник командувача військ Північно-Західного оперативного командування Павло Шебека.

Російські військові називають союз з Білоруссю ключовим для протистояння сучасним загрозам. За попередніми оцінками, у навчаннях може взяти участь 13 тисяч російських військових.

Дії Білорусі: чи зменшується напруга

Білоруський Міністр оборони Віктор Хренін оголосив про перенесення основних маневрів від західних кордонів країни углиб її території. Це нібито має на меті підтвердити готовність до діалогу та зниження напруженості.

Проте, як наголошують експерти та українські посадовці, союз між Росією та Білоруссю нині має особливе стратегічне значення, особливо в умовах воєнних загроз.

Читати на тему Білорусь змінює закон про воєнний стан — до чого тут напад на Росію Міноборони Білорусі ініціювало зміни в чинне законодавство щодо воєнного стану.

Білорусь продовжує утримувати певну кількість військових підрозділів на кордоні з Україною з 2022 року, хоча її армія не готова до масштабних бойових дій.

Коли стартують навчання “Захід-2025”

Навчання заплановані на середину вересня 2025 року. Вони відбуватимуться на території Білорусі і, як традиційно, чергуватимуться з маневрами на території Росії. Подібні навчання проводяться раз на два роки.

Чи є загроза для України

Станом на початок серпня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що на білорусько-українському кордоні не зафіксовано сформованих ударних угруповань, які могли б безпосередньо загрожувати Україні.

— Водночас станом на зараз якихось змін безпосередньо у напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року, — сказав Демченко.

Однак він підкреслив, що напрямок із Білорусі залишається потенційно небезпечним. Українські війська посилено укріплюють кордон та готуються до можливих провокацій у період активної фази навчань.

Коментарі української влади та партнерів

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що Росія може приховано готувати нову агресію під прикриттям навчань. У НАТО раніше заявляли про пильний моніторинг пересування російських військ у регіоні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що, попри відсутність значних змін на кордоні, загроза посилюватиметься у міру наближення дат навчань.

Зауважимо, що Польща серйозно посилила охорону кордону з Білоруссю. Серед причин — міграційний тиск та гібридні загрози.

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