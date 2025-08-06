Для тебе Війна в Україні

“Захід-2025”: що готує Росія в Білорусі і як це вплине на Україну

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Серпня 2025, 19:00
“Захід-2025”: що готує Росія в Білорусі і як це вплине на Україну

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