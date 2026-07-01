“Оце реалістичний варіант”: Сирський назвав напрямок, де Росія може почати новий наступ на Півночі

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у свіжому інтерв’ю телеканалу 1+1 проаналізував ризики повторного вторгнення окупантів з Північного напрямку. Попри постійні розмови про “похід на Київ”, головком вважає плани ворога дещо іншими, хоча й не менш небезпечними.

Сирський назвав найбільш імовірний напрямок нового наступу РФ: це не Білорусь

За словами Сирського, українське командування прораховує всі, навіть найгірші варіанти. Він підтвердив, що російський диктатор не полишає надій захопити українську столицю.

— Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, в тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій, і російський Генштаб розраховує декілька варіантів дій, — повідомив генерал.

Проте сценарій прямого вторгнення з боку Білорусі головком наразі називає малоймовірним. Він сумнівається, що Олександр Лукашенко вдруге відкриє “ворота” для російських колон.

— З огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору як плацдарм для проведення наступальної операції, — зазначив Сирський. — До того ж на цій ділянці кордону поки не зафіксовано створення потужних ударних угруповань.

Натомість головнокомандувач бачить іншу реальну загрозу — прорив з боку російської Брянщини.

— Найбільш ймовірний варіант, і це підтверджується деякими даними, — це наступальні дії на Півночі з території Брянської області Росії. Оце реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємось. Ціль таких дій — просування вглиб Чернігівщини, щоб відволікнути наші сили з ділянок, де ми ведемо активні бої. Це спроба розтягнути фронт та позбавити нас резервів, — пояснив Олександр Сирський.

Водночас він заспокоїв: природа на Півночі — на боці України. Місцевість там надзвичайно складна для важкої техніки: суцільні болота, обмаль доріг, а на Чорнобильському напрямку наш берег значно вищий за білоруський.

Крім того, всі мости, здатні витримати танки, вже знищені. Проте головною небезпекою залишаються ліси, де можуть діяти ворожі диверсійні групи.

Головком ЗСУ про те, як Україна закриває небо від БПЛА з боку Білорусі

Окремо Сирський зупинився на питанні білоруських ретрансляторів, які Росія використовувала для наведення Шахедів. Попри ультиматуми Києва, обладнання ще залишається на місцях, хоча працює вже не так активно.

— Вони ще не демонтовані. Вчора було ввімкнення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх вмикати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити, скажімо так. У нас є досвід і навчені розрахунки військ, у нас є все, щоб унеможливити польоти БПЛА вздовж кордону, — підкреслив генерал.

Щодо частих візитів Лукашенка до Путіна, то Сирський переконаний: нічого доброго для України там не обговорюють. Йдеться про пальне для окупантів та роботу білоруського ВПК.

За даними головкома, наразі близько 100 підприємств Білорусі вже працюють на потреби російської армії.

Україна продовжує зміцнювати північні рубежі, щоб будь-яка спроба ворога “промацати” кордон закінчилася для нього фатально.

Раніше ми писали, що майже 1 500 осіб намагалися перетнути кордон з Білоруссю — читай в матеріалі статистику ДПСУ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!