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“Оце реалістичний варіант”: Сирський назвав напрямок, де Росія може почати новий наступ на Півночі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Олександр Сирський оцінив шанси наступу окупантів на Чернігівщину
Фото Facebook

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