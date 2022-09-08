Незваные гости: Эстония, Латвия, Литва и Польша запрещают въезд россиянам

Весь мир поддерживает Украину и осуждает полномасштабную войну, начатую Россией, многочисленные зверства оккупантов и их пытки гражданского населения.

Солидарность стран Европы с Украиной можно увидеть не только в поставках вооружения и средств, приеме вынужденных переселенцев, санкций против РФ и т.д.

Недавно ряд европейских стран ответили на призыв президента Украины Владимира Зеленского изолировать граждан России, пока они не изменят свою философию, ведь шенген — не для убийц.

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Какие страны уже приняли закон о запрете въезда россиян с шенгенскими визами на их территорию и когда он вступит в силу, читай дальше.

Какие страны запретили въезд россиянам

Четыре государства ЕС: Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли закон о запрете въезда россиян с шенгенскими визами на их территорию.

Это касается даже виз, полученных в других странах ЕС, а не в самой России. Постановление вступит в силу в ночь на 19 сентября.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что уже совсем скоро принятие аналогичного решения следует ждать и от других стран ЕС.

Это ограничение касается всех россиян?

Абсолютно всем россиянам запретить въезд невозможно. Глава эстонского МИД сообщил о трех группах россиян, которые все же будут иметь право пересечь границ. Это:

россияне, которые приезжают, чтобы навестить родных, родственников;

россияне, уже имеющие вид на жительство в стране;

диссиденты.



За время войны Украина нашла себе настоящих друзей среди стран ЕС. Обновленный рейтинг стран, которые помогают нам не словом, а делом, читай в нашем материале.

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