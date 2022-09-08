Непрохані гості: Естонія, Латвія, Литва та Польща забороняють в’їзд росіянам

Весь світ підтримує Україну та засуджує повномасштабну війну, розпочату Росією, численні звірства окупантів та їх тортури цивільного населення.

Солідарність країн Європи з Україною помітна не тільки в поставках озброєння та коштів, прийомі вимушених переселенців, санкцій проти РФ тощо.

Нещодавно низка європейських країн відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського ізолювати громадян Росії, доки вони не змінять свою філософію, адже шенген — не для вбивць.

Які саме країни вже ухвалили закон про заборону в’їзду росіян з шенгенськими візами на їхню територію та коли він набуде чинності, читай далі.

Які країни заборонили в’їзд росіянам

Чотири держави ЄС: Естонія, Латвія, Литва та Польща ухвалили закон про заборону в’їзду росіян з шенгенськими візами на їхню територію.

Це стосується навіть віз, які були отримані в інших країнах ЄС, а не в самій Росії. Постанова набере чинності в ніч на 19 вересня.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу переконаний, що вже зовсім скоро ухвалення аналогічного рішення слід чекати й від інших країн ЄС.

Це обмеження стосується всіх росіян?

Всім без винятку росіянам заборонити в’їзд неможливо. Очільник естонського МЗС повідомив про три групи росіян, які все-таки матимуть право перетнути кордон з Європою. Це:

росіяни, які приїздять, щоб відвідати рідних, родичів;

росіяни, які вже мають посвідку на проживання в країні Європи;

дисиденти.

За час війни Україна знайшла собі справжніх друзів серед країн ЄС. Оновлений рейтинг країн, які допомагають нам не словом, а ділом, читай у нашому матеріалі.

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