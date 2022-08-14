Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 

Ймовірно, незабаром подорожувати росіяни зможуть, лише розглядаючи країни на глобусі. Адже дедалі більше країн запроваджують обмеження на видачу віз для громадян країни-агресорки.

Читай, з чого почалась візова епопея росіян, які країни вже заборонили в’їзд громадянам РФ, а також чому це важливо.

З чого все почалось

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість країн Європи, США, Канада та інші заборонили 117 російським авіакомпаніям літати над своєю територією.

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Крім того, велика кількість європейських перевізників відмовилась виконувати рейси з та до Росії. Це значно ускладнило росіянам подорожі за кордон.

Проте все ж досі вони користуються лазівками, які пропонують деякі країни, як от Туреччина, ОАЕ, Вірменія, Молдова, Узбекистан тощо.

Тому президент України Володимир Зеленський наполягає на повному закритті кордонів для росіян принаймні на рік. Адже наявні зараз санкції є досить “слабкими” та поки що не дуже відчутними для звичайних громадян РФ.

Таку думку Зеленський озвучив під час свого інтерв’ю для американського видання The Washington Post.

Найважливіші санкції — це закриття кордонів. Нехай живуть у власному світі, поки не змінять свою філософію, — зазначив він.

У своєму вечірньому відеозверненні президент пояснив, що росіяни, яких переслідують, можуть звертатись за допомогою й отримувати притулок чи статус біженців. А от розваги й бізнес для росіян в Європі треба заборонити.

— Має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності.

Не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить. Головне, щоб людина просто розрахувалася за товари, — сказав Зеленський.

Міністерство закордонних справ України підтримало президента та своєю чергою закликало ЄС та країни Великої сімки припинити видавати візи громадянам РФ.

Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати, — сказав міністр Дмитро Кулеба.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що лише візові обмеження для росіян можуть повернути їх до усвідомлення наслідків війни та колективної відповідальності за воєнні злочини своєї країни.

Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до ???????? бунту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 14, 2022

Які країни заборонили/ускладнили в’їзд громадянам РФ

У відповідь на заклик України припинити видачу віз росіянам представниця Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що це питання знаходиться в компетенції кожної окремої країни.

Це в компетенції держави-члена розглядати кожну заяву і відмовляти на підставі загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці, — зазначила вона.

За її словами, у будь-якому разі візи повинні видаватись в окремих випадках: з гуманітарних причин, для членів сімей громадян ЄС, журналістів чи дисидентів.

Та деякі країни вже заборонили чи ускладнили в’їзд росіянам на свою територію. Так Чехія, що нині головує в ЄС, ще 25 лютого припинила видачу віз для громадян Росії, а згодом і Білорусі.

У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, — пояснив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Окрім Чехії, повністю перестали видавати візи росіянам Естонія, Латвія та Литва.

Данія, Нідерланди, Бельгія та Японія ввели обмеження за типом віз, а Словаччина та Мальта тепер дозволяють в’їзд громадянам РФ лише в окремих випадках.

Норвегія та Болгарія ускладнили процедуру видачі віз росіянам, а Україна ввела візовий режим з РФ.

Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Авіасполучення з Росією закрито. Це означає, що поки країни Шенгенської зони видають візи, сусіди Росії несуть тягар (Фінляндія, Естонія, Латвія — єдині точки доступу).

Час припиняти туризм з Росії вже зараз, — написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у Twitter.

Вона також наголосила на тому, що віза до ЄС — це привілей, а не право людини.

Реакція росіян

Чимало росіян готові на зло європейцям не їхати за кордон. Хоча такої думки дотримується здебільшого старше покоління. А от молодь неабияк злякалась можливих обмежень.

Громадяни РФ не хочуть страждати через дії своєї влади, тож швидко кинулись оформлювати шенгенські візи на майбутні подорожі. Кількість звернень зросла на 40%.

Тим часом росіян уже не раді бачити на європейських курортах. Туристичні оператори скасовують бронювання та всілякі знижки, якими раніше користувались туристи з РФ. Це, звісно, викликає неабияке обурення серед населення.

Та, можливо, хоча б таким чином росіяни усвідомлять, що кожен з них несе відповідальність за почату Путіним війну в Україні.

Українська влада вже давно веде перемовини зі США про те, щоб внести РФ у список країн-спонсорів тероризму.

Читай, що на практиці означає статус держави-спонсора тероризму та чому саме США першими мають визнати Росію такою.

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