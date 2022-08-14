Світ

Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Серпня 2022, 19:00
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам

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Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
За крок до Третьої світової! Берлінська стіна, уроки німецької історії та її вплив на ситуацію в Україні
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
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Масований ракетний обстріл Ізраїлю 05.08.2022 - що відомо
Понад сотня ракет за ніч! Палестинці потужно обстріляли Ізраїль — що відомо про це на сьогодні
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Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
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Уламок снаряда влучив у серце й убив молодого батька — ситуація в прифронтовій Дніпропетровщині
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Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
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Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
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Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці

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