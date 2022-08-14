Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ

Вероятно, в скором времени путешествовать россияне смогут только рассматривая страны на глобусе. Ведь все большее число стран вводят ограничения на выдачу виз для граждан страны-агрессора.

Читай, с чего началась визовая эпопея россиян, какие страны уже запретили въезд гражданам РФ, а также почему это важно.

С чего все началось

После начала полномасштабной войны России против Украины большинство стран Европы, США, Канада и другие запретили 117 российским авиакомпаниям летать над своей территорией.

Кроме того, большое количество европейских перевозчиков отказалось выполнять рейсы из и в Россию. Это значительно усложнило россиянам путешествия за границу.

Однако все же они пользуются лазейками, которые предлагают некоторые страны, такие как Турция, ОАЭ, Армения, Молдова, Узбекистан и т.д.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский настаивает на полном закрытии границ для россиян по крайней мере на год. Ведь существующие сейчас санкции достаточно “слабые” и пока не очень ощутимы для обычных граждан РФ.

Такое мнение Зеленский озвучил в своем интервью для американского издания The Washington Post.

Важнейшие санкции — это закрытие границ. Пусть живут в собственном мире, пока не изменят свою философию, — отметил он.

В своем вечернем видеообращении президент объяснил, что россияне, которых преследуют, могут обращаться за помощью и получать убежище или статус беженцев. А вот развлечения и бизнес для россиян в Европе нужно запретить.

— Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности.

Нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары, — сказал Зеленский.

Министерство иностранных дел Украины поддержало президента и в свою очередь призвало ЕС и страны Большой семерки прекратить выдавать визы гражданам РФ.

Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся уважать их, — сказал министр Дмитрий Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что только визовые ограничения для россиян могут вернуть их к осознанию последствий войны и коллективной ответственности за военные преступления своей страны.

Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до ???????? бунту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 14, 2022

Какие страны запретили/усложнили въезд гражданам РФ

В ответ на призыв Украины прекратить выдачу виз россиянам представительница Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что этот вопрос находится в компетенции каждой отдельной страны.

Это в компетенции государства-члена рассматривать каждое заявление и отказывать на основании угрозы общественному порядку или внутренней безопасности, — отметила она.

По ее словам, в любом случае визы должны выдаваться в отдельных случаях: по гуманитарным причинам, для членов семей граждан ЕС, журналистов или диссидентов.

Однако некоторые страны уже запретили или осложнили въезд россиянам на свою территорию. Так председательствующая в ЕС Чехия еще 25 февраля прекратила выдачу виз для граждан России, а впоследствии и Беларуси.

Во время российской агрессии, до сих пор меняющей свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности, — объяснил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Кроме Чехии, полностью перестали выдавать визы россиянам Эстония, Латвия и Литва.

Дания, Нидерланды, Бельгия и Япония ввели ограничения по типу виз, а Словакия и Мальта теперь разрешают въезд гражданам РФ только в отдельных случаях.

Норвегия и Болгария усложнили процедуру выдачи виз россиянам, а Украина ввела визовый режим с РФ.

Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, соседи России несут груз (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа).

Пора прекращать туризм из России уже сейчас, — написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter.

Она также отметила, что виза в ЕС — это привилегия, а не право человека.

Реакция россиян

Многие россияне готовы на зло европейцам не ехать за границу. Хотя такого мнения придерживается в основном старшее поколение. А вот молодежь изрядно испугалась возможных ограничений.

Граждане РФ не хотят страдать из-за действий своей власти, поэтому быстро бросились оформлять шенгенские визы на будущие путешествия. Количество обращений выросло на 40%.

Тем временем россиян уже не рады видеть на европейских курортах. Туристические операторы отменяют бронирование и всяческие скидки, которыми раньше пользовались туристы из РФ. Это, конечно, вызывает негодование среди населения.

Но, может быть, хотя бы таким образом россияне осознают, что каждый из них несет ответственность за развязанную Путиным войну в Украине.

Украинские власти уже давно ведут переговоры с США о том, чтобы внести РФ в список стран-спонсоров терроризма.

Читай, что на практике означает статус государства-спонсора терроризма и почему именно США первыми должны признать Россию таковой.

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