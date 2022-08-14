Мир

Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ

Елена Яковлева, редактор сайта 14 августа 2022, 19:00
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам

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