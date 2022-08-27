Те, кто помогает не словом, а делом — Forbes обновил рейтинг стран-друзей Украины

Война в Украине показала сущность всех государств мира — их сильные и слабые стороны, искренние и циничные проявления, конформизм и лидерство.

Издание Forbes обнародовало обновленный рейтинг Друзей Украины. В первую пятерку вошли Польша, Эстония, Латвия, США и Литва.

Читай, кто еще больше всего помогает нам в войне с Россией, а также на чем основывалось исследование.

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Друзья Украины

В рейтинге максимальное количество баллов — 100. Этой отметки удалось достичь только Польше. На инфографике представлен неполный список стран, поддерживающих Украину.

В целом дружественными к нашему государству можно считать все страны, имеющие более 40 баллов (а таких 40). Forbes специально не выставлял места в рейтинге, поскольку любая помощь Украине в противостоянии российскому наступлению важна.

Международная поддержка Украины

По данным Кильского института мировой экономики на 3 августа, Украина уже получила €84 млрд международной помощи с начала полномасштабной войны.

В эту сумму вошли:

военная помощь — €39 млрд

финансовая помощь — €32 млрд

гуманитарная помощь — €13 млрд

содержание переселенцев — €10 млрд

Впрочем, Forbes при создании рейтинга принимал во внимание не только материальные затраты каждой страны, но и другие не менее важные аспекты.

Базовая поддержка:

голосование на Генассамблее ООН за вывод российских войск;

внедрение санкций против России, в том числе закрытие для нее своего воздушного пространства;

включение России в перечень враждебных стран;

участие во встречах Рамштайн.

Кроме того, критериями рейтинга стали высылка российских дипломатов и признание геноцида России и СССР против Украины.

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