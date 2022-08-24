Швейцарская бережливость спасет мир! Как вся Европа сплотилась, чтобы сократить потребление газа из РФ

Чтобы помочь Украине, на этой неделе вступил в силу общеевропейский план по снижению потребления газа на 15%.

Всё для того, чтобы не давать зарабатывать России. Среди интересных предложений – греки приглашают немецких пенсионеров зимовать на Крит.

Власти Франции призывают мыть посуду в машинах не чаще раза в день.

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А Швейцария, которая не входит в ЕС, тоже готовится сокращать потребление газа.

То, что происходит в Украине, и как они защищают нас и всю Европу, мы можем и потерпеть, и экономить. Мы помогаем, как можем и чем можем, – говорит житель Кюснахта, инженер Александр Люшингер.

Подробнее – в сюжете нашего Дмитрия Литвиненко.

Обогреватели и электрогенераторы сметают с полок магазинов. Смотри, как украинцы готовятся встречать холода.

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