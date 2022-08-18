Обогреватели и электрогенераторы сметают с полок магазинов — как украинцы готовятся встречать холода

Этот отопительный сезон обещает стать самым трудным за всю историю. Враг непрерывно разрушает критическую инфраструктуру.

Поэтому украинцы начинают готовиться к холодам: массово скупают то, что может понадобиться, если вдруг отключат отопление, газ или свет. В гипермаркетах не успевают восполнять запасы обогревателей, генераторов, газовых баллонов.

Дома пригодится маленькая туристическая газовая плитка. На ней можно разогреть блюдо или вскипятить чайник. Однако для нее следует закупить и достаточное количество газа.

Самый дешевый вариант обогрева помещения — тепловентилятор, цена которого от 700 грн. Но он пересушивает воздух.

Тепловые панели — экономные, не портят интерьер, однако монтировать их лучше на этапе ремонта. Для квартиры наиболее популярными являются масляные обогреватели и электроконвекторы.

Те, кто уже пережил холода во время полномасштабной войны, советуют позаботиться о своем комфорте уже сейчас и надеяться только на себя.

Как подготовиться к непростой зиме — смотри в сюжете Вікон.

Отопление в частном доме и квартире отличается кардинально. Поэтому следует заранее узнать все нюансы, чтобы подготовиться к зиме. Читай, стоит ли покупать обогреватели.

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