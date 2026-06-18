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Посвящена тем, кого ждут: в Дії стартовало голосование за особую марку ко Дню Независимости

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июня 2026, 14:00 3 мин.
Новый опрос в Дії как выбрать марку Укрпочты ко Дню Независимости

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