Посвящена тем, кого ждут: в Дії стартовало голосование за особую марку ко Дню Независимости

В приложении Дія начался новый национальный опрос. На этот раз украинцам предлагают выбрать эскиз почтовой марки, которую Укрпочта выпустит специально ко Дню Независимости.
Главная тема выпуска этого года чрезвычайно щемящая и важная — она посвящена военнопленным, пропавшим без вести и их семьям, которые живут надеждой на встречу.
Голосование продлится с 15 по 24 июня включительно.
Как выбирали финалистов конкурса
На рассмотрение украинцев представили семь вариантов дизайна. Их отобрали среди десятков присланных работ. К процессу отбора подошли максимально серьезно: эскизы-финалисты определяла совместная рабочая группа, в которую вошли представители Укрпочты,
Главного управления разведки, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, а также непосредственно родственники самих пленников.
Стоит отметить, что на этот раз организаторы решили сохранить интригу. Результаты голосования будут скрыты от пользователей вплоть до официального объявления победителя.
Боль и поддержка: почему выбрали именно эту тему
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подчеркнул, что тема возвращения украинцев домой сейчас является приоритетной.
По его словам, несмотря на то, что компания сама ежедневно сталкивается с последствиями войны — теряет инфраструктуру из-за обстрелов, а работники получают ранения, — тяжелее всего сегодня тем, кто находится во вражеской неволе.
— Именно теме возвращения военнопленных мы решили посвятить марку. Потому что, в отличие от врага, мы действительно не забываем о своих и хотим поддержать и их, и их семьи, — прокомментировал старт голосования Смелянский.
Кроме выпуска тематической почтовой продукции, Укрпочта реализует и другие инициативы в поддержку пленных. В частности, на главных отделениях во всех областных центрах подняты соответствующие флаги поддержки, а компания абсолютно бесплатно доставляет письма между военнопленными и их семьями.
Как присоединиться к выбору марки: инструкция
Чтобы отдать свой голос за эскиз, который откликается больше всего, нужно сделать несколько простых шагов:
- Авторизоваться в приложении Дія;
- Перейти в раздел Услуги и выбрать пункт Опросы;
- Найти актуальное голосование за почтовую марку ко Дню Независимости;
- Просмотреть все семь эскизов и нажать на выбранный вариант;
- Организаторы призывают украинцев не быть равнодушными и помочь выбрать марку, которая расскажет всему миру историю веры, ожидания и обязательного возвращения домой.
Главное фото: Дія.
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