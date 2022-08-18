Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди

Цей опалювальний сезон обіцяє стати найважчим за всю історію. Ворог безперервно руйнує критичну інфраструктуру.

Тож українці починають готуватись до холодів: масово скуповують те, що може знадобитись, якщо раптом вимкнуть опалення, газ чи світло. У гіпермаркетах не встигають поповнювати запаси обігрівачів, генераторів, газових балонів.

Вдома в пригоді стане маленька туристична газова плитка. На ній можна розігріти страву чи закип’ятити чайник. Проте для неї варто закупити й достатню кількість газу.

Найдешевший варіант обігріву приміщення — тепловентилятор, ціна якого від 700 грн. Але він пересушує повітря.

Теплові панелі — економні, не псують інтер’єр, проте монтувати їх краще на етапі ремонту. Для квартири найпопулярнішими є масляні обігрівачі та електроконвектори.

Ті, хто вже пережив холоди під час повномасштабної війни, радять подбати про свій комфорт уже зараз і сподіватись лише на себе.

Як це зробити — дивись у сюжеті Вікон.

Опалення в приватному будинку та квартирі кардинально відрізняється. Тому варто заздалегідь дізнатись усі нюанси, щоб підготуватись до зими. Читай, чи варто купувати обігрівачі.

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