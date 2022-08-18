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Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди

Христина Величанська 18 Серпня 2022, 20:00

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Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
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