Как правильно обрезать петунию, чтобы она цвела все лето: советы

Петунии — это бесспорные королевы летних террас и клумб. Их яркое цветение способно дарить радость месяцами, однако без надлежащего ухода растение быстро истощается.

Чтобы твой цветник оставался роскошным до первых заморозков, специалисты советуют обратить внимание на один критически важный аспект — регулярный уход за побегами.

Эксперты Бренна Эстрада и Анджела Джадд на страницах издания Марты Стюарт поделились профессиональными секретами, которые помогут поддерживать ваши цветы в идеальном состоянии.

Правила обрезки петунии: с чего начать

Многие начинающие садоводы совершают ошибку, просто удаляя увядшие лепестки. Однако главные правила обрезки петунии говорят о другом: убирать нужно не только бутон, потерявший цвет, но и короткую цветоножку, на которой он держится.

Когда вы замечаете, что цветы становятся вялыми, тусклыми или приобретают коричневый оттенок по краям — это сигнал к действию. Если оставить основание цветка, растение начнет тратить все ресурсы на созревание семян, а не на новые соцветия.

Как правильно обрезать петунию для стимуляции роста

Опытный флорист Бренна Эстрада объясняет, как правильно обрезать петунию, чтобы не повредить куст.

Ты можешь использовать острые садовые ножницы или же просто прищипывать бутоны пальцами. Главное — делать это у самого основания стебля.

Такая манипуляция не только улучшает визуальное состояние вазонов, но и обманывает природу растения, заставляя его снова и снова выпускать молодые бутоны. Садоводы рекомендуют проводить такой осмотр 1-2 раза в неделю, особенно в период самого активного цветения.

Как обрезать петунию чтобы цвела без остановки

Если ты хочешь знать, как обрезать петунию чтобы цвела обильно, запомни правило регулярности. Постоянное удаление отработанного материала стимулирует гормоны роста.

Однако бывают случаи, когда растение выглядит слишком уставшим, а цветы становятся мелкими. В такой ситуации обрезка петунии должна быть более радикальной.

Эксперты советуют не бояться и укорачивать вытянувшиеся стебли, что даст толчок к тотальному обновлению куста.

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Когда обрезать петунию чтобы была пышной и как это сделать

Со временем петунии превращаются в длинные, «лысые» плети с цветами только на концах. Когда обрезать петунию чтобы была пышной в таком случае? Садоводы советуют делать это сразу, как только куст начал терять свою компактную форму.

Вот главные советы:

Срезай побеги на треть или даже на половину их длины;

Удаляй все старые цветы одновременно, даже если некоторые еще держатся;

После такой процедуры растение быстро выпустит новые боковые побеги, на которых сформируется значительно больше бутонов.

Понимание того, как обрезать петунию, позволяет превратить обычный куст в настоящий цветочный шар.

Помни, что петуния очень благодарно реагирует на обрезку, возвращая себе силы и яркость уже через считанные дни после процедуры.

Следуя этим простым советам, ты обеспечишь своему саду цветущий вид, которому будут завидовать все соседи.

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