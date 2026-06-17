Стиль жизни Садоводство и огород

Как правильно обрезать петунию, чтобы она цвела все лето: советы

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июня 2026, 18:30 3 мин.
Когда обрезать петунию, чтобы была пышная
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь