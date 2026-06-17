Як правильно обрізати петунію, щоб вона цвіла все літо: поради

Петунії — це беззаперечні королеви літніх терас та клумб. Їхнє яскраве цвітіння здатне дарувати радість місяцями, проте без належного догляду рослина швидко виснажується.

Щоб твій квітник залишався розкішним до перших заморозків, фахівці радять звернути увагу на один критично важливий аспект — регулярний догляд за пагонами.

Експерти Бренна Естрада та Анджела Джадд на сторінках видання Марти Стюарт поділилися професійними секретами, які допоможуть підтримувати твої квіти в ідеальному стані.

Правила обрізки петунії: з чого почати

Багато садівників-початківців припускаються помилки, просто видаляючи зів’ялі пелюстки. Проте головні правила обрізки петунії говорять про інше: прибирати потрібно не лише бутон, що втратив колір, а й коротку квітконіжку, на якій він тримається.

Коли ти помічаєш, що квіти стають млявими, тьмяними або набувають коричневого відтінку по краях — це сигнал до дії. Якщо залишити основу квітки, рослина почне витрачати всі ресурси на дозрівання насіння, а не на нові суцвіття.

Як правильно обрізати петунію для стимуляції росту

Досвідчений флорист Бренна Естрада пояснює, як правильно обрізати петунію, аби не зашкодити кущу.

Ти можеш використовувати гострі садові ножиці або ж просто прищипувати бутони пальцями. Головне — робити це біля самої основи стебла.

Така маніпуляція не лише покращує візуальний стан вазонів, а й обманює природу рослини, змушуючи її знову і знову випускати молоді бутони. Садівники рекомендують проводити такий огляд 1-2 рази на тиждень, особливо в період найактивнішого цвітіння.

Як обрізати петунію щоб цвіла без зупинки

Якщо ти хочеш знати, як обрізати петунію щоб цвіла рясно, запам’ятай правило регулярності. Постійне видалення відпрацьованого матеріалу стимулює гормони росту.

Проте бувають випадки, коли рослина виглядає занадто втомленою, а квіти стають дрібними. У такій ситуації обрізка петунії має бути радикальнішою.

Експерти радять не боятися і вкорочувати витягнуті стебла, що дасть поштовх до тотального оновлення куща.

Коли обрізати петунію щоб була пишна та як це зробити

З часом петунії перетворюються на довгі, лисі батоги з квітами лише на кінцях. Коли обрізати петунію щоб була пишна у такому випадку? Садівники радять робити це одразу, як тільки кущ почав втрачати свою компактну форму.

Ось головні поради:

Зрізай пагони на третину або навіть на половину їхньої довжини;

Видаляй всі старі квіти одночасно, навіть якщо деякі ще тримаються;

Після такої процедури рослина швидко випустить нові бічні пагони, на яких сформується значно більше бутонів.

Розуміння того, як обрізати петунію, дозволяє перетворити звичайний кущ на справжню квіткову кулю.

Пам’ятай, що петунія дуже вдячно реагує на обрізку, повертаючи собі сили та яскравість вже за лічені дні після процедури.

Дотримуючись цих простих порад, ти забезпечиш своєму саду квітучий вигляд, якому заздритимуть усі сусіди.

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