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Як правильно обрізати петунію, щоб вона цвіла все літо: поради

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Червня 2026, 18:30 3 хв.
Коли обрізати петунію, щоб була пишна
Фото Pexels

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