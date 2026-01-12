Коли сіяти петунію на розсаду: терміни та правила посіву

Підготовка до садового сезону зазвичай стартує ще тоді, коли за вікном лежить сніг, адже чи не найважливішим питанням для квітникарів залишається те, коли сіяти петунію на розсаду 2026 року.

Ця квітка — справжня королева українських балконів та терас, проте через тривалий період вегетації успіх її цвітіння безпосередньо залежить від вчасно обраної дати посіву.

Щоб отримати пишні кущі вже на початку травня, планувати процес варто заздалегідь, враховуючи особливості сорту та кліматичні умови вашого регіону.

Коли сіяти петунію на розсаду 2026 : визначаємо оптимальні терміни

Від моменту появи першого паростка до розкриття першої квітки проходить у середньому від 10 до 12 тижнів. Саме тому коли сіяти петунію на розсаду 2026 року — питання стратегічне для кожного квітникаря. Якщо ти плануєш прикрасити відкриті тераси вже наприкінці травня, починати варто за таким графіком:

Друга половина лютого: це ідеальний час для ампельних та каскадних сортів. Їм потрібно більше енергії та часу, щоб наростити довгі, пишні пагони;

Перша половина березня: найкращий період для кущових та багатоквіткових петуній. Вони розвиваються трохи динамічніше і вже до початку літа сформують яскраві квіткові шапки.

Важливо пам’ятати: якщо ти вирішив почати процес у лютому, обов’язково використовуй фітолампи, інакше через брак сонця розсада витягнеться і буде кволою.

Коли висівати насіння петунії на розсаду 2026

Процес вирощування починається не з насіння, а з підготовки правильного фундаменту. Знаючи, коли висівати насіння петунії на розсаду 2026, ти маєш заздалегідь підготувати легкий торф’яний субстрат із додаванням перліту.

Технологія поверхневого посіву:

Насіння петунії надзвичайно дрібне, тому його категорично не можна засипати землею;

Насіння просто розкладають по зволоженій поверхні ґрунту та злегка притискають пальцем;

Контейнер необхідно накрити склом або плівкою для створення стабільного мікроклімату (температура має бути в межах +23–25°C);

Щойно з’являться перші петельки (зазвичай за 5–10 днів), починайте поступове провітрювання, щоб загартувати рослини.

Коли краще сіяти петунію на розсаду 2026 : вплив клімату

Досвідчені садівники завжди коригують графік під особливості свого регіону. Вирішуючи, коли краще сіяти петунію на розсаду 2026, зважай на те, що у південних областях України весна приходить на 2-3 тижні раніше, тож там посівну можна відкривати вже на початку лютого.

Мешканцям північних та західних областей краще не поспішати й дочекатися середини березня.

Крім того, багато хто орієнтується на місячний календар. Для квітів, що ростуть вгору і формують бутони, найкраще обирати дні, коли Місяць перебуває у фазі росту. Це забезпечує активний сокорух та інтенсивний розвиток розсади.

Короткий чек-лист для успіху:

Світло: досвічуй розсаду мінімум 12 годин на добу.

Полив: тільки через пульверизатор, щоб не пошкодити тендітні корінці.

Пікірування: щойно побачите 2–3 справжніх листочки — час розсаджувати малюків у окремі горщики.

Дотримуючись цих порад, ти зможеш власноруч перетворити насіння на розкішний сад. Правильно обрана дата посіву — це вже половина шляху до вашого успіху!

