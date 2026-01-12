Для тебя

Когда сеять петунию на рассаду: сроки и правила посева

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 января 2026, 14:48 3 мин.
Когда сеять петунию на рассаду 2026
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь