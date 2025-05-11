Как сеять люцерну вручную — удобные методы для экономии посевного материала и большого урожая

Люцерна — очень полезное растение, которое улучшает землю, делая ее более плодородной, и служит хорошим кормом для животных. Если у тебя есть участок, можешь посадить люцерну и собрать хороший урожай.

Как сеять люцерну вручную и какая норма высева люцерны на одну сотку — рассказываем в материале.

Как правильно сеять люцерну вручную

Прежде чем сеять вручную люцерну, нужно тщательно подготовить землю. Лучше выбрать место, где солнце светит большую часть дня.

Земля должна быть мягкой и хорошо пропускать воду, чтобы не застаивалась влага. Если почва бедная, ее можно улучшить, добавив натуральные удобрения, например, перегной или компост.

Люцерна любит легкие и плодородные почвы, хорошо пропускающие воздух и воду. Лучше всего она растет на почве с уровнем кислотности от 6,0 до 7,5.

Не стоит сажать люцерну на кислых почвах, где мало питательных веществ.

Перед посадкой семена люцерны нужно подготовить — замочить в воде на несколько часов. Это им поможет быстрее прорасти и улучшит всхожесть.

Норма высева для сеялки составляет 15-20 кг на гектар, для ручного посева — 0,5 кг на сотку.

Семена люцерны можно сеять вручную разными способами. Один из самых простых — равномерно разбрасывать их по всему участку, а затем слегка присыпать грунтом слоем около 1-2 см.

Другой вариант — более удобный.

Перед тем как сеять люцерну вручную, следует смешать семена с песком, а затем рассыпать полученную смесь.

Это помогает более равномерно распределить семена и избежать их скопления в отдельных местах.

Как сеять люцерну вручную

Есть еще несколько методов посева люцерны вручную. Один из самых простых и популярных — это посев люцерны на гребень. Для этого нужно создать небольшую гряду высотой 20-30 см и длиной около 1,5-2 метров, высыпать семена равномерно по всей поверхности и немного утрамбовать гребень, после чего полить.

Для небольших участков можно использовать метод посева люцерны в лунки. Для этого в грунте делают небольшие отверстия глубиной 2-3 см и расстоянием между ними 10-15 см, в каждую лунку кладут несколько семян и утрамбовывают землю.

Также можно посеять люцерну в обычные бороздки, оставляя между ними расстояние 15-18 см.

Важно помнить, что семена должны быть погружены на глубину около 2-3 см.

Также следует использовать покровный материал, чтобы защитить посевы от птиц.

После посева нужно полить участок, чтобы земля была достаточно влажной для прорастания люцерны. Но и нельзя сильно заливать, чтобы семена не начали гнить.

Раньше мы рассказывали, чем засеять участок от сорняков.

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