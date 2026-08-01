Стиль життя Здоров'я та краса

Користь танців для мозку: як 5 хвилин руху підвищують продуктивність

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
Як танці покращують концентрацію та креативність
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь