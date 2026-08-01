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Польза танцев для мозга: как 5 минут движения повышают производительность

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 августа 2026, 12:00 3 мин.
Как танцы улучшают концентрацию и креативность
Фото Pexels

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