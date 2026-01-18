Стиль життя Здоров'я та краса

Ритм замість ліків: як танці створюють нові нейронні зв’язки та зупиняють старіння розуму

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Січня 2026, 12:00 3 хв.
Танці для здоров'я мозку
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь