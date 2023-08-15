Новий освятив(-ла), а старий куди? Що робити з торішніми букетами на Маковія

На Маковія люди йдуть до церкви та освячують їжу, але також беруть із собою букетики, які називають маковійчиками. Їх зберігають цілий рік до наступного Маковій, а куди подіти торішні?

Ми розповімо, що робити зі старим букетом на Маковія.

Що входить у букет на Маковія

За традицією, головними елементами букета мають бути великі, стиглі макові головки. Саме тому його називають маковійка або маковійчик. Але, крім макових квітів, у букет можна покласти чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок. Також, за бажанням, можна додати різні трави: м’яту, любисток, чебрець та інші.

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Що робити зі старими букетами на Маковея

Свячений букет після Маковея зберігається вдома цілий рік, доки не освятиш новий. Старий викидати не можна. Деякі радять запарювати його, як трави, та вмиватися. Але це не найкращий варіант, адже за рік на букеті збереться багато пилу.

Якщо у тебе букет лише з трав, їх можна одразу після служби запарювати як чай. Але якщо букет зберігається довго, то для цього він також не згодиться.

Священик Свято-Троїцького кафедрального собору Луцька Віталій Собко пояснює, що старі букети-маковики потрібно спалити.

Але попіл краще не викидати на сміття, а залишити під деревом.

Зовсім скоро настане Яблучний спас. Раніше ми розповідали, коли Яблучний спас 2023 та які традиції.

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