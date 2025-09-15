Міжнародний день демократії: її переваги та недоліки, рейтинг демократичних країн

Щороку 15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН.

Це свято присвячене боротьбі країн за свободу та рівноправ’я — головні ідеали демократії.

Україна ціною життів тисяч своїх громадян на полі бою доводить, що не збирається провалюватися в автократичну прірву, а міцно стоїть на демократичних засадах.

Читай, що ж таке демократія, які її переваги та недоліки, а також які країни вважаються найбільш та найменш демократичними.

Що таке демократія

Демократія (з грецької — влада народу) — це політичний режим, за якого народ визнається єдиним легітимним джерелом влади.

У Конституції України чітко зафіксовано, що:

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (стаття 1). Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (стаття 5).

Демократією також називають набір ідей та принципів, які базуються на верховенстві прав людини.

Демократія — це не лише мета, а й процес, і лише за повної участі та підтримки міжнародної спільноти, державних органів влади, суспільства та окремих громадян ідеали демократії можна здійснити для кожної людини у кожному куточку світу.

Таке визначення цьому поняттю дає Організація Об’єднаних Націй.

Резолюція ООН про розвиток і зміцнення демократії констатує, що хоча демократії мають спільні риси, не існує єдиної моделі демократії. А тому жодна з них не може вважатись універсальною чи загальноприйнятою.

Рейтинг найдемократичніших країн

Дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence, який є дочірньою компанією газети The Economist, опублікував рейтинг демократичних країн світу.

Станом на лютий 2024 року менше ніж 8% населення світу живе в повній демократії, тоді як 39,4% — під авторитарним режимом (проти 36,9% у 2022).

Топ-10 демократичних країн:

Норвегія (лідер 14 років поспіль), Нова Зеландія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ірландія, Швейцарія, Нідерланди, Тайвань.

Україна — 91 місце з 5,1 бала (проти 5,4 у 2022). Попри війну, залишається демократичнішою за Росію (144 місце).

Аутсайдери: Афганістан (останнє місце), М’янма, КНДР, ЦАР, Сирія, Туркменістан.

Найбільше падіння у 2023 році — в Габоні та Нігері (через перевороти).

Греція піднялася до категорії “повна демократія” після успішних виборів.

Найгірша динаміка: Африка на південь від Сахари (найнижчий бал з 2006 року) та Латинська Америка (8-е падіння поспіль).

Переваги демократії

Демократія — єдина форма правління, яка сумісна з правами людини та захищає їх. Саме тому вона така приваблива для багатьох поколінь людства.

Демократичні держави взяли на себе важливу роль — захищати:

ідеали свободи;

права людини;

загальне виборче право та періодичні й нефальсифіковані вибори;

свободу думки, совісті й релігії;

свободу вираження;

свободу мирних зборів і організацій тощо.

І це лише неповний перелік того, за що бореться демократія. Утім, варто розуміти, що цей політичний режим потрібно постійно вдосконалювати та пильнувати за ним, щоб він приносив гарні результати.

Відповідальність за ефективність та розвиток демократії лежить на всіх громадянах країни.

Недоліки демократії

Демократія — найгірша форма правління, але нічого кращого людство поки що не придумало.

Усім відомий цей вислів прем’єр-міністра Великої Британії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля. Але чому так?

Сучасні системи демократії зазвичай віддають перевагу представницькій моделі. Тобто коли в законотворчій діяльності беруть участь не всі громадяни, а їхні представники, обрані на загальних виборах.

Утім, це породжує й проблеми — влада більшості може утискати права меншості, які непропорційно представлені в законодавчих органах.

Крім того, навіть у розвинених демократичних державах існують певні верстви суспільства, які не мають права голосу. Хоча їм доводиться жити в цій країні, підкорятись її законам та платити податки. Йдеться, зокрема, про біженців, мігрантів, ув’язнених, молодь тощо.

Останні роки була помітна відсутність інтересу в державотворенні з боку громадян розвинених демократичних країн.

Відповідно низька явка на виборах породжує ряд запитань та ставить під сумнів легітимність таких виборів. Адже в деяких країнах влада обирається взагалі меншістю від загального числа громадян.

Звідси постає необхідність постійно вдосконалювати демократичний устрій своєї країни та слідкувати, щоб інтереси всіх верств населення були рівномірно залучені до політичного життя.

Як удосконалювати демократію

Рада Європи пропонує кілька способів, як громадянам слідкувати за рівнем демократії у своїх країнах:

Постійно будь в курсі того, що відбувається в політичному житті країни, та слідкуй за рішеннями, які ухвалюють представники влади, яких ти обирав(-ла). Висловлюй свої думки за допомогою своїх представників у парламенті або ЗМІ. Якщо якесь рішення тобі здається недемократичним, то об’єднайся зі своїми однодумцями, щоб ваша позиція була почута, а політика — переглянута. Не пропускай жодні вибори. Якщо громадяни не користуються своїм виборчим правом, то посадовці обираються неефективно.

Попри певні недоліки демократії, не варто думати, ніби вона беззахисна та не може жорстко реагувати на виклики часу.

Навпаки — війна в Україні консолідувала всі розвинені демократичні держави для того, щоб вибороти справедливість та протистояти нахабній російській автократії.

Окрім економічної, гуманітарної та військової допомоги Україні та санкцій проти РФ, росіянам заборонили в’їзд за шенгенською візою в низці європейських держав. А віднедавна Польща закрила кордон з Білоруссю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!