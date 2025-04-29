Жорик и Ромчик в Антарктиде: один день из насыщенной жизни пингвинов

На днях мир отметил день пингвинов. И, конечно же, в контексте большого путешествия Фактов, которое недавно совершил наш Константин Мельников в Антарктиду, мы не можем не рассказать вам об этих удивительных птицах. Этот день выбрали не просто так — он совпадает с началом ежегодной миграции пингвинов на север.

Пингвины на станции Академик Вернадский

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция Академик Вернадский, еще недавно практически не было ни одного пингвина. Но сейчас здесь огромная колония субантарктических пингвинов, насчитывающая более 6000 особей. Здесь нет ни клочка земли, где бы ни ступала лапка пингвина.

Они с виду очень милые, однако на самом деле очень шумные. Когда у нас антарктическое лето, они кричат ​​постоянно, 24 на 7, — говорит врач экспедиции Иванна Котурбаш.

В ветреную погоду почти не чувствуется запах пингвинов. Он чем-то напоминает запах фермы в украинском селе в жару. Наши ученые раздали пингвинам имена: Ромчик, Жорик. Эти двое появились на острове в этом сезоне. Они совсем не боятся людей.

Но подходить к пингвинам ближе чем на 5 метров нельзя. Нельзя вмешиваться даже в процесс, когда пингвины плохо едят. К тому же здесь ныне птичий грипп.

Ранее смену популяции пингвинов высчитывали вручную. Но сейчас работа стала не столь интересной, уже есть техника. На станции ощутимо потеплело, так что пингвины теперь есть и здесь. Биолог добавляет: это прямые последствия глобального потепления.

Пингвины забавные, местами неловкие! Хоть и не могут летать, зато очень ловкие в воде, где охотятся на криля, местных ракообразных и мелкую рыбу.

В маленьком озере молодое потомство пингвинов учится плавать. Затем они смогут добывать себе еду в открытом океане. А пока Жорик и Ромчик догоняют родителей и выпрашивают вкусную рыбку у них.

Раньше мы рассказывали об экспедиции на Антарктиду.

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