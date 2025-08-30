Видео Мир

Украинцев здесь гораздо больше: легко ли нашим детям поступить в Словакию

Светлана Ковбица 30 августа 2025, 15:00 3 мин.

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