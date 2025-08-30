Украинцев здесь гораздо больше: легко ли нашим детям поступить в Словакию

Словакия стала вторым домом для украинских подростков. Официально Братислава заявляет: в школах и вузах там учатся около 40 тысяч наших детей. 17-летние абитуриенты едут в Словакию часто чтобы избежать будущей мобилизации. Нередко решение выехать за них принимают родители. В словацкие вузы легко поступить.

Учеба в Словакии: легко ли украинцам поступить

Для украинцев обучение бесплатное. Главное — знать словацкий. Выучить же его можно за пару месяцев. Здесь безопасная и комфортная среда. А дипломы признают по всему миру. Так что преимуществ много. Но наша страна теряет молодежь, ведь очевидно: домой вернутся не все.

Киевлянин Артем выехал в Словакию более двух лет назад, в 17. Решение принял с родителями быстро. Был выбор между Киевом и Европой.

Я выбрал, грубо говоря, куда угодно, в новое. Чтобы увидеть, как живут люди и попробовать себя, — делится парень.

Мама парня говорит — в первую очередь речь шла о безопасности. Верит, что сын сможет вернуться в Украину. Сейчас юноша на третьем курсе университета. Изучает экономику и управление бизнесом. Говорит, что сложностей обучения за границей не ощутил.

Учиться в Кошице сложно, ведь преподаватели к украинцам более требовательны, чем к словакам. Кое-где украинцев в вузах больше, чем словаков! Для украинцев обучение бесплатное, если знают словацкий. Перед поступлением для абитуриентов есть языковые курсы. Берут без вступительных экзаменов.

В общежитиях есть отдельные корпуса для украинцев. Комната на двоих стоит всего 70 евро в месяц. Европейский студенческий билет дает детям из Украины множество бонусов. Скидки на обеды, в городских кафе и даже магазинах с одеждой. А еще бесплатный проезд межгородским транспортом.

К жизни в Европе они привыкают быстро. Поступить помогают образовательные агентства. Обычно за 1,5 тысячи евро помогают с выбором университета, подачей документов и оформлением визы. Украинские студенты часто подрабатывают. Работать имеют право не более 20 часов в неделю.

Родители поступление за границу поддерживают, ведь после 18 лет такой возможности у детей не будет, пока идет война. А еще так они могут увидеть мир. Родители настаивают, даже если дети не хотят уезжать за границу.

Украинские студенты-мигранты признаются, что теряют связь с домом. Парни унывают и хотят обнять родных. Если появится возможность упрощенного пересечения границы, хотят ею воспользоваться.

Я здесь два года и один месяц. Третий год пошел. Не был дома с февраля 2024 года. За домом очень, конечно, скучаю.

А еще мы рассказывали, как в этом году изменилось поступление в Польшу.

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