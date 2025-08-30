Українців тут значно більше: чи легко нашим дітям вступити до Словаччини

Словаччина стала другою домівкою для українських підлітків. Офіційно Братислава заявляє: у школах і вишах там навчаються майже 40 тисяч наших хлопців та дівчат. 17-річні абітурієнти їдуть до Словаччини, часто, щоб уникнути майбутньої мобілізації. Нерідко рішення виїхати за них ухвалюють батьки. До словацьких вишів легко вступити.

Навчання у Словаччині: чи легко українцям вступити

Для українців навчання безкоштовне. Головне — знати словацьку. Вивчити ж її можна за лічені місяці. Тут безпечне й комфортне середовище. А дипломи визнають в усьому світі. Тож переваг багато. Однак наша країна втрачає молодь, адже очевидно: додому повернуться не всі.

Киянин Артем виїхав до Словаччини понад два роки тому, у 17. Рішення ухвалив з батьками швидко. Мав вибір між Києвом та Європою.

Я вибрав, грубо кажучи, аби куди, у нове. Аби побачити, як живуть люди і спробувати себе, — ділиться хлопець.

Мама хлопця каже — насамперед йшлося про безпеку. Вірить, що син зможе повернутися в Україну. Нині хлопець на третьому курсі університету. Вивчає економіку та управління бізнесом. Каже, що складнощів навчання за кордоном не відчув.

Вчитися у Кошице складно, адже викладачі до українців більш вимогливі, ніж до словаків. Подекуди українців у вишах більше, ніж словаків! Для українців навчання безкоштовне, якщо знають словацьку. Перед вступом для абітурієнтів є мовні курси. Беруть без вступних іспитів.

У гуртожитках є окремі корпуси для українців. Кімната на двох коштує всього 70 євро на місяць. Європейський студентський квиток дає дітям з України чимало бонусів. Знижки на обіди, у міських кав’ярнях та навіть магазинах з одягом. А ще безкоштовний проїзд міжміським транспортом.

До життя в Європі вони звикають швидко. Вступити допомагають освітні агенції. Зазвичай за 1,5 тисячі євро допомагають із вибором університету, поданням документів та оформленням візи. Українські студенти часто підробляють. Працювати мають право не більш як 20 годин на тиждень.

Батьки вступ за кордон підтримують, адже після 18 років такої можливості діти не матимуть, доки триває війна. А ще так вони мають можливість побачити світ. Батьки наполягають, навіть якщо діти не хочуть їхати за кордон.

Українські студенти-мігранти зізнаються, що втрачають зв’язок із домом. Хлопці сумують і хочуть обійняти рідних. Якщо з’явиться можливість спрощеного перетину кордону, хочуть нею скористатися.

Я тут два роки й один місяць. Третій рік пішов. Не був удома з лютого 2024 року. За домом дуже, звичайно, сумую.

