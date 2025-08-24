Для тебе Освіта

Диплом заради корочки: чому абітурієнти уникають інженерії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Серпня 2025, 14:00
Диплом заради корочки: чому абітурієнти уникають інженерії
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь