Знову мода на економістів? Перші результати вступної кампанії 2025

Початок серпня — важкий період для вступників вже позаду! Тепер вони отримують новий статус — студентів (-ок), адже отримали листи щастя від омріяних ВНЗ про зарахування.

Більшість зарахувань на бюджет вступники отримали саме від ВНЗ, який поставили своїм першим пріоритетом.

Більше про цьогорічну вступну кампанію та куди поступають найчастіше, розповіли у Міносвіти. Ми переповідаємо найцікавіше.

Вступна кампанія 2025

За повідомленням Міносвіти, цьогоріч система розподілу вступників на бюджет та контракт відбувався за новим алгоритмом. Його результати виявилися позитивними, а підхід — ефективним.

Таким чином, рекомендації до зарахування були видані відповідно до пріоритетів вступників, а не лише згідно з їхніми результатами.

Окрім цього, алгоритм охоплював і державні, і приватні заклади освіти.

Загалом рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників, з них:

65 493 — на бюджет;

110 883 — на контракт.

Заступник міністра освіти і науки України Михайла Винницького зазначив, такий алгоритм працює в інтересах вступників.

— 85% тих, хто отримав рекомендацію за державним замовленням, — це їхній перший пріоритет. 94% бюджетників отримали рекомендації в межах трьох своїх найвищих пріоритетів.

Це означає, що система враховує мрії. А держава — підтримує цей вибір, — наголосив Винницький.

Куди поступали найбільше у 2025

Міносвіти також розповіло, куди цього року найбільше подала заяв на вступ українська молодь.

Згідно з даними, фаворитами стали такі спеціальності:

економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління — 31 особа на одне місце;

політологія, міжнародні відносини, журналістика, право — 24 особи на одне місце;

прикладна лінгвістика — 21 особа на одне місце;

стоматологія — 20,6 особи на одне місце;

германські мови (зокрема переклад) — 20,4 особи на одне місце.

Традиційно, найбільше обирали ВНЗ у Києві. На другому місці опинився Львів та область, далі — Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Вінницька області.

А за інформацією Forbes, найбільше заяв отримали університети ЛНУ ім. І. Франка (Львів), Львівська Політехніка (Львів), КНУ ім. Т. Шевченка (Київ), Київський Політехнічний (Київ), Державний торгівельно-економічний університет (Київ).

Чимало студентів їде на навчання з інших міст. Раніше ми розповідали тобі, що взяти з собою до гуртожитку.

