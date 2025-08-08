Снова мода на экономистов? Первые результаты вступительной кампании 2025

Начало августа — тяжелый период для поступающих уже позади! Теперь они получают новый статус — студентов (-ок), ведь получили письма счастья от вожделенных вузов о зачислении.

Большинство зачислений на бюджет поступающие получили именно от ВУЗов, которые поставили своим первым приоритетом.

Больше о вступительной кампании 2025 и куда поступают чаще всего, рассказали в Минобразования. Мы рассказываем самое интересное.

Вступительная кампания 2025

По сообщению Минобразования, в этом году система распределения поступающих на бюджет и контракт проходила по новому алгоритму. Его результаты оказались положительными, а подход — эффективным.

Таким образом, рекомендации к зачислению были выданы в соответствии с приоритетами абитуриентов, а не только согласно их результатам.

Кроме этого, алгоритм охватывал и государственные, и частные учебные заведения.

В общей сложности рекомендации к зачислению получили 176 376 абитуриентов, из них:

65 493 — на бюджет;

110 883 – на контракт.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаила Винницкого отметил, что такой алгоритм работает в интересах поступающих.

— 85% получивших рекомендацию по государственному заказу — это их первый приоритет. 94% бюджетников получили рекомендации в пределах трех своих самых высоких приоритетов.

Это значит, что система учитывает мечты. А государство поддерживает этот выбор, — подчеркнул Винницкий.

Куда поступали больше всего в 2025 году

Минобразования также рассказало, куда в этом году больше всего подала заявление на поступление украинская молодежь.

Согласно данным, фаворитами стали следующие специальности:

экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление — 31 человек на одно место;

политология, международные отношения, журналистика, право — 24 человека на место;

прикладная лингвистика — 21 человек на одно место;

стоматология — 20,6 человека на место;

германские языки (в том числе перевод) — 20,4 человека на место.

Традиционно больше всего выбирали вузы в Киеве. На втором месте оказался Львов и область, далее Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Винницкая области.

А по информации Forbes, больше всего заявлений получили университеты ЛНУ им. И. Франко (Львов), Львовская политехника (Львов), КНУ им. Т. Шевченко (Киев), Киевский политехнический (Киев), Государственный торгово-экономический университет (Киев).

Многие студенты едут на обучение из других городов. Раньше мы рассказывали тебе, что взять с собой в общежитие.

