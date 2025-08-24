Диплом ради корочки: почему абитуриенты избегают инженерии

Последние годы вступительная кампания в украинские вузы стабильно выявляет одну и ту же проблему: молодежь массово выбирает популярные профессии, игнорируя те, которые наиболее нужны стране. Несмотря на попытки правительства поощрить абитуриентов, предоставляя больше бюджетных мест и грантов на дефицитные специальности, ситуация не меняется.

Куда абитуриенты чаще всего подают заявки

Каждый год вступительная кампания демонстрирует один и тот же парадокс: украинская молодежь стремится получить высшее образование по специальности, которой на рынке труда уже в избытке.

В этом году больше всего заявлений абитуриенты подали на менеджмент, психологию, филологию, право, маркетинг, экономику, компьютерные науки, среднее образование, инженерию программного обеспечения и медицину, хотя только две из этих специальностей — образование и психология — являются наиболее востребованными в стране.

Интересно, что даже рост стоимости контрактного обучения не останавливает поступающих. Это свидетельствует о том, что молодежь и их родители руководствуются при выборе не потребностями страны, а соображениями престижа и инерции.

В то же время, по данным Минобразования, государство активно увеличивает количество бюджетных мест на такие специальности, как строительство, энергетика, инженерия и медицина, специалисты которых крайне нужны стране для восстановления.

Однако проходные баллы на эти направления остаются заметно ниже, чем на модные факультеты Например, на политологию в КНУ им Шевченко проходной балл достигал почти 193, тогда как на физику и химию — всего 130.

Какие профессии не интересуют молодежь

Почему же молодежь не хочет идти в инженерию? Многие считают, что инженерные и технические профессии, несмотря на сложность обучения, не обеспечивают должного уровня дохода.

— Пока учителя получают меньше чем 500 долларов, а инженеры после университета тоже ненамного больше, а учиться на инженера трудно, то такими и будут приоритеты, — пишет один из комментаторов.

До сих пор существует предубеждение, что гуманитарные науки — это женские специальности, а технические — мужские. Писательница Тамара Гориха Зерня утверждает, что девушки, выбирающие инженерные профессии, постоянно сталкиваются с давлением и осуждением.

Антон Сененко из Института физики НАН Украины уверен, что часто именно родители, а не дети, выбирают специальность, руководствуясь желанием получить гарантированный диплом, а не приобрести реальные знания и навыки.

Еще одной тревожной тенденцией является рост студенческой миграции. Несмотря на оптимистические заявления Министерства образования, данные вице-президента Егора Стадного показывают, что количество украинских студентов за границей постоянно увеличивается В 2023–2024 учебном году их было уже 115 тысяч, что ставит под сомнение тезис, что талантливая молодежь остается в Украине.

Кого ищут работодатели

В то же время аналитики Work.ua отмечают, что потребности рынка труда кардинально отличаются от запросов абитуриентов.

Работодатели ищут прежде всего рабочих — монтажников, ремонтников, грузчиков, а также медиков и учителей, конкуренция на вакансии которых остается наименьшей. Эти данные свидетельствуют о том, что для восстановления страны понадобятся не только модные специалисты, но и квалифицированные рабочие, которых сейчас не хватает.

