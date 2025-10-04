Из кранов течет кока-кола! В Донецке люди на митингах требуют воду

Во временно оккупированном Донецке острый дефицит воды. Причина — боевые действия: российские войска, пытаясь занять новые позиции, повредили канал Северский Донец-Донбасс — главный источник воды для региона. Люди выходят на стихийные протесты, потому что нет водоснабжения, и уже получили за это штрафы и уголовные дела.

Протесты в Донецке: люди требуют воду

Оккупированная Донецкая область. Жители многоэтажки возмущаются, потому что неделями сидят без воды в кранах. Люди жалуются на черную воду и слабый напор, и то не каждый день. Питьевую воду в оккупации люди привыкли покупать. А теперь снимают хроники гуманитарного кризиса без воды для санитарных нужд.

Ни помыться, ни подмыться! Сегодня у нас по графику должна была быть вода, с 17:00 до 21:00. Две недели воды не было. Сегодня вот! Все!

В Макеевке люди набирают воду в бидоны из луж.

Спикер ГУР Андрей Черняк делится, что ситуация с водой в Донецкой области и всех временно оккупированных территориях прогнозируемая и ожидаемая. Резкое ухудшение произошло весной 2025 года.

Из-за необходимости запасаться водой подскочила цена на бидоны и бочки. Выложить нужно 2-3 тысячи за пластиковую бочку. Питьевую воду и раньше в Донецке нужно было покупать. С дефицитом она тоже подскочила в цене. Бутилированную, как гуманитарную, раздают волонтеры.

Для технической воды расставили большие синие бочки. Но вода в них быстро расходится. В окрестностях воды может не быть месяцами. То же касается многоквартирных домов. Если на первых этажах вода еще может быть, дальше ее напора не хватает.

Дефицит воды в Донецкой и Мариупольской агломерациях длится с начала полномасштабной войны. Главную артерию, водный канал, россияне превратили в зону боевых действий.

В январе 2022 года оккупанты двумя ударами уничтожили насосные станции, и поэтому канал перестал работать.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года. Но вода там была постоянно. И в 2022 году была вода. Мост был через канал. Украина ни демонтировала, ни взорвала этот канал. Мы понимаем, что это наша территория, и рано или поздно там придется подавать воду людям, — делится военный Юрий Сиротюк.

В районе канала оборону держали бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Главный сержант бригады Юрий Сиротюк говорит, что видел, как вагнеровцы сделали из гражданской инфраструктуры, сложной инженерной постройки с трубами огромного диаметра, военный объект.

Через канал вагнеровцы попытались наступать на Бахмут, Ивановское. Сначала россияне систематически били по каналу, уничтожали насосные станции. А потом стали занимать их как окопы. Позиций ВСУ на территории канала не было.

За последние три года резервные водохранилища исчерпали. Донецкая область — регион маловодный. Канал из Северского Донца строили 60 лет назад из-за растущих потребностей промышленности. Северский Донец и сам неполноводный, потому была дополнительная перекачка из Днепра.

Сколько человек оказались в гуманитарном кризисе — точно неизвестно. Данные о численности населения на оккупированных территориях россияне тщательно скрывают с 2014 года.

Но не все жители оккупированных украинских территорий рады “русскому меру”. Вікна-Новини рассказывали, что есть целые семьи подпольщиков.

