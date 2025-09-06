Целые семьи подпольщиков! Как украинцы в оккупации продолжают борьбу

Временно оккупированные территории Украины остаются трагедией для наших граждан и всего цивилизованного мира. Миллионы украинцев остались в фактическом заключении под российской оккупацией. По “опыту” Крыма, Донецкой и Луганской областей, нам уже известно, что жизнь под российским флагом — тяжелая, и каждую минуту тебя может подстерегать смертельная опасность.

Что происходит на оккупированных территориях? Есть ли у украинцев возможность просто жить, пусть даже под чужим флагом, но в родном доме? Какова ситуация с контингентом на этих территориях? И есть ли у украинцев пенсии, лекарства, и все остальные нужды под российской оккупацией?

Об этом Вікна-Новини расспросили спикера Центра национального сопротивления с позывным Липа.

Россияне грабят украинцев в оккупации

Липа в балаклаве, пикселе и всей необходимой маскировке. Уже через несколько километров — оккупированные территории и линия фронта. Женщина делится, что ситуация в оккупации продолжает ухудшаться. В частности, на временно оккупированных территориях Украины ожидаемо в разы вырос уровень преступности.

Липа приводит примеры, что в десятки раз выросло количество ДТП.

Уровень преступности, количество убийств мирного населения, изнасилований выросли прямо в геометрической прогрессии! Россияне об этом не говорят, но мы фиксируем. Прежде всего, безопасность движения на дорогах.

— Столько случаев смертей на пешеходных переходах из-за того, что эти “хозяева жизни” не считают нужным останавливаться, — добавляет Липа.

Еще одним фактором, прямо повлиявшим на безопасность оккупированных территорий, является увеличение количества СОЧ в российской армии с начала 2025 года. В частности, возросло количество дезертиров, которые бегут с фронта, занимают дома и квартиры украинцев. Преимущественно это происходит в маленьких городах и селах.

Они совершают преступления, грабят местных жителей. Ограбить — это самое распространенное!

Липа приводит аналогию к тому, как происходило замещение населения в 2014 и с 2022 года. Говорит, что тогда россияне действовали не столь агрессивно, жестоко и нагло. Сам факт оккупации и замещения населения был более мягким. Сначала россияне делали вид, что они “освободители”, которые “подарили” лучшую жизнь украинцам в Крыму и на Донбассе. Но с 2022 года их тактика изменилась.

Они озверели. Понимают, что безнаказанны. С 2014 года они не несут ответственности за свои преступления. Поэтому их схемы ужесточились. Это привело к тому, что человека просто могут выкинуть из дома.

Касается такая ситуация не только квартир и домов, но и земельных участков. В Крыму выпустили новое постановление, которое облегчает национализацию земли. Параллельно тактикой россиян в оккупации является развитие ненависти местных к Украине.

К примеру, вину за то, что в Донецке нет воды, могут сбросить на “преступный киевский режим”. Ответственность за отсутствие развития на этих территориях перекладывается на Украину. В оккупации речь не идет о развитии. Там все катится в Советский Союз.

Жизнь без российского паспорта

Не секрет и тот факт, что те украинцы, которые в оккупации не получили российских паспортов, не могут претендовать ни на что. Они не могут доказать право собственности на имущество, пройти лечение, получить услуги, пенсию, устроиться на работу и даже купить лекарства.

Без российского паспорта нельзя получить лекарства от рака, инсулин, антибиотики. Единственный выход — покупать втридорога из-под прилавков, но и это будет лекарство сомнительного качества.

Часто препараты не отвечают стандартам качества. И вопрос обеспечения лекарствами в оккупации — вопиющий.

О подпольщиках

Липа делится, что украинцев призывают не общаться между собой в оккупации. Ведь это очень опасно, и никогда нельзя быть уверенным на 100%, что тебя не выдадут россиянам соседи. Чем больше людей знают о подпольной деятельности — тем выше риски для жизни.

— У нас есть случаи, когда целая семья активно оказывает сопротивление, но они между собой не знают о том, что в движении сопротивления. И это очень правильно. Но мы всегда делаем для них посыл, что мы рядом, чтобы они не разочаровались и не теряли надежду, — говорит спикер ЦНС Липа.

Стінописи опору

Чтобы украинцы в оккупации не теряли веру в освобождение и счастливое будущее, не падали духом, сейчас на временно оккупированных территориях действует подпольческая акция.

Липа делится, что находится фактически на линии боевого столкновения.

Мы рисуем муралы, это такой общий проект Центра национального сопротивления и Движения сопротивления, Сил специальных операций. Муралы называются Стінописи опору.

— Мы изображаем на стенах разбитых домов разные символы-напоминания для людей, которые оказывают сопротивление оккупантам, что они не одни. Мы не можем физически показать свои лица и сказать: “Я с тобой, береги себя и продолжай борьбу”, но этими рисунками мы напоминаем, что мы есть, — делится Липа.

Эти муралы появляются не только на прифронтовых территориях, но и во временной оккупации. Их создание — очень опасный процесс. Оккупационные администрации безумно охотятся на наших граждан, которые занимаются этим. За это в оккупации можно получить 15 лет лишения свободы.

— Мы должны напоминать, что наша борьба продолжается и что мы рядом, и Украина обязательно вернется. Оккупанты будут изгнаны с этой земли и обязательно понесут ответственность за преступления, которые совершили, — завершает Липа.

Недавно РФ создала каталог украденных украинских детей. Детям делают подробные описания, чтобы как можно быстрее пристроить в российские семьи.

