Цілі родини підпільників! Як українці в окупації продовжують боротьбу

Тимчасово окуповані території України лишаються трагедією для наших громадян і цілого цивілізованого світу. Мільйони українців залишилися у фактичному ув’язненні — під російською окупацією. За “досвідом” Криму, Донеччини й Луганщини, нам уже відомо, що життя під російським прапором — важке, і щохвилини на тебе може чатувати смертельна небезпека.

Що насправді відбувається на окупованих територіях? Чи мають українці можливість просто жити, хай навіть під чужим прапором, але в рідному домі? Яка ситуація з контингентом на цих територіях? І чи мають українці пенсії, ліки, та всі інші потреби під російською окупацією?

Про все це Вікна-Новини розпитали речницю Центру національного спротиву на псевдо Липа.

Росіяни грабують українців в окупації

Липа у балаклаві, пікселі та всьому необхідному маскуванні. Вже за кілька кілометрів — окуповані території і лінія фронту. Жінка ділиться, що ситуація в окупації продовжує погіршуватися. Зокрема на тимчасово окупованих територіях України очікувано в рази зріс рівень злочинності.

Липа наводить приклади, що в десятки разів зросла кількість ДТП.

Рівень злочинності, кількість убивств мирного населення, зґвалтувань зросли просто таки у геометричній прогресії! Росіяни про це не говорять, але ми фіксуємо. Насамперед — безпека руху на дорогах.

— Стільки випадків смертей на пішохідних переходах через те, що ці “хазяїни життя” не вважають за потрібне зупинятися, — додає Липа.

Ще одним фактором, який прямо вплинув на безпеку окупованих територій, є збільшення кількості СЗЧ у російському війську з початку 2025 року. Зокрема зросла кількість дезертирів, які тікають з фронту, займають будинки і квартири українців. Переважно це відбувається у менших містах і селах.

Вони скоюють злочини, грабують місцевих. Пограбувати — це найбільш поширене!

Липа наводить аналогію до того, як відбувалося заміщення населення у 2014 та з 2022 року. Каже, що тоді росіяни діяли не так агресивно, жорстоко і нахабно. Сам факт окупації і заміщення населення був м’якшим. Спершу росіяни удавали, що є “визволителями”, що “подарували” краще життя українцям у Криму та на Донбасі. Та з 2022 їхня тактика змінилася.

Вони озвіріли. Розуміють, що безкарні. З 2014 року вони не несуть жодної відповідальності за свої злочини. Тому їхні схеми стали жорсткішими. Це призвело до того, що людину просто можуть викинути з помешкання.

Стосується така ситуація не лише квартир і будинків, а й земельних ділянок. У Криму випустили нову постанову, яка полегшує націоналізацію землі. Паралельно тактикою росіян в окупації є розвиток ненависті місцевих до України.

Наприклад, провину за те, що у Донецьку немає води, можуть скинути на “злочинний київський режим”. Відповідальність за відсутність розвитку на цих територіях перекладають на Україну. В окупації не йдеться про розвиток. Там все котиться до Радянського Союзу.

Життя без російського паспорта

Не є секретом і той факт, що ті українці, які в окупації не отримали російських паспортів, не можуть претендувати ні на що. Вони не можуть довести право власності на майно, пройти лікування, отримати послуги, пенсію, влаштуватися на роботу і навіть придбати ліки.

Без російського паспорта не можна отримати ліки проти раку, інсулін, антибіотики. Єдиний вихід — купувати втридорога з-під прилавків, однак і це будуть ліки сумнівної якості.

Часто препарати не відповідають стандартам якості. І питання забезпечення ліками в окупації — кричуще.

Про підпільників

Липа ділиться, що українців закликають не комунікувати між собою в окупації. Адже це дуже небезпечно, і ніколи не можна бути певним на 100%, що тебе не видадуть росіянам сусіди. Чим більше людей знає про підпільну діяльність — тим вищі ризики для життя.

— У нас є випадки, коли ціла родина активно чинить спротив, але вони між собою не знають про те, що в русі опору. І це дуже правильно. Але ми завжди робимо для них посил, що ми поруч, аби вони не розчаровувалися і мали надію, — каже речниця ЦНС Липа.

Стінописи опору

Аби українці в окупації не втрачали віру у звільнення і щасливе майбутнє, не занепадали духом, нині на тимчасово окупованих територіях діє підпільницька акція.

Липа ділиться, що перебуває фактично на лінії бойового зіткнення.

Ми малюємо мурали, це такий спільний проект Центру національного спротиву і Руху опору, Сил спеціальних операцій. Мурали називаються Стінописи опору.

— Ми зображаємо на стінах розбитих будинків різні символи, які є нагадуванням для людей, які чинять спротив окупантам, що вони не самі. Ми не можемо фізично показати свої обличчя і сказати: “Я з тобою, бережи себе і продовжуй боротьбу”, але тими зображеннями ми нагадуємо, що ми є, — ділиться Липа.

Ці стінописи з’являються не лише на прифронтових територіях, але й в тимчасовій окупації. Їхнє створення — дуже небезпечний процес. Окупаційні адміністрації шалено полюють на наших громадян, які цим займаються. За це в окупації можна отримати 15 років позбавлення волі.

— Ми мусимо нагадувати, що наша боротьба триває, і що ми поруч, і Україна обов’язково повернеться. Окупанти будуть вигнані з цієї землі і обов’язково понесуть відповідальність за ті злочини, які скоїли, — завершує Липа.

Нещодавно РФ створила каталог викрадених українських дітей. Дітям роблять детальні описи, аби якнайшвидше прилаштувати у російські родини.

