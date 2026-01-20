День памяти киборгов: вспоминаем подвиг защитников Донецкого аэропорта

Российско-украинская война длится уже десять лет. Около четырех лет назад началась новая, полномасштабная фаза противостояния. Сейчас с нами подавляющее большинство Европы и мира, однако в далеком 2014 украинцы остались наедине с большим и, казалось бы, более сильным врагом.

В бесчеловечных условиях, в практически полном окружении, с минимумом вооружения и под постоянными российскими обстрелами, киборги держали оборону Донецкого аэропорта. Он стал одним из символов сопротивления российским оккупантам.

Сегодня мы припомним важную хронологию событий защиты ДАП, сколько украинских защитников там погибло и почему этих людей назвали киборгами.

Всеукраинский день памяти киборгов, защитников ДАП

День киборга неофициально отмечают 16 января. Однако по приказу министра Минобороны и главнокомандующего ВСУ, официальным днем памяти установлено 20 января.

— В 2022 году торжества приобрели официальный статус. Согласно совместному Приказу Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в системе Министерства обороны Украины, установлен День чествования защитников Донецкого аэропорта, который ежегодно отмечается 20 января, — говорится в сообщении СНБО.

В то же время, сами очевидцы тех событий отмечают важность празднования именно 16 января. Поэтому большинство людей отмечает День памяти киборгов в этот день, а не в официальную дату.

Бои за Донецкий аэропорт — одни из самых ожесточенных в войне на Востоке Украины — продолжались с мая 2014 по 22 января 2015 года. Украинские добровольцы, медики и волонтеры более 242 дней противостояли оккупантам в бесчеловечных условиях, под постоянными обстрелами.

Но оборона стала символичной для украинцев. Защитников ДАПа назвали киборгами сами же оккупанты, из-за украинского подвига.

Тогда украинцы еще раз доказали, что будут противостоять россиянам до последнего, даже если враг в несколько раз преобладает в количестве и вооружении.

В День памяти киборгов чествуют не только павших бойцов, но и волонтеров и медиков, которые были рядом с украинскими военными.

Оборона ДАП: хронология событий

Начало обороны и первые боевые потери начались в мае 2014 года. На фоне развертывания российской агрессии против Украины, за несколько месяцев до того, в марте военнослужащие третьего отдельного полка спецназначения и 95 отдельной аэромобильной бригады взяли под охрану Донецкий аэропорт.

Первая попытка боевиков захватить Донецкий аэропорт прошла 17 апреля 2014 года. Уже 6 мая над аэродромом прекратились полеты.

26 мая оккупанты во второй раз попытались прорвать оборону ДАПа: зашли в новый терминал, однако благодаря скоординированным действиям аэропорт взяли под контроль украинские защитники.

День памяти киборгов: вспоминаем подвиг защитников Донецкого аэропорта / 3 Фотографии

Первые боевые потери украинцы понесли 10 июля, когда россияне обстреляли из минометов позицию зенитчиков 72-й бригады. Тогда погиб от ран один воин, еще один — впоследствии, от полученных 10 июля ранений.

В сентябре, несмотря на Минские договоренности, в ДАПе вспыхивают жестокие и тяжелые бои. Киборги удерживали старый и новый терминалы. Опорным пунктом сил АТО стал поселок Пески: оттуда обороняющиеся получали провизию, оружие, поддержку, осуществлялась ротация.

Защитники ДАП в конце сентября взяли в плен семерых российских военных, в том числе и одного офицера-артиллериста.

28 сентября 2014 года состоялись два боя, в которых погибли девять и были ранены 14 украинских военнослужащих. Одному из погибших, офицеру 93 бригады капитан Сергею Колодию, присвоено звание Героя Украины (посмертно).

В первые дни октября россияне еще несколько раз атаковали ДАП, убив 11 украинцев.

29 и 30 ноября 2014 года сепаратисты снова штурмовали ДАП, в результате чего защитники отступили из старого терминала и сосредоточились только на новом. Тогда же погибли еще два украинца.

1 января 2015 года враг тщетно атаковал, но лишь нес потери. Во время “новогоднего” столкновения погиб украинский защитник десантник Любомир Подфедько, под ногами которого разорвалась вражеская граната.

11 января из ДАП эвакуировали шестерых раненых украинских воинов. В течение той и последующих ночей враг плотно обстреливал позиции украинцев, из-за чего 13 января обрушилась диспетчерская башня аэропорта, ставшая в народе символом его обороны.

Россияне ставили ультиматум, но украинцы выбирали бой.

В ночь с 13 на 14 января проходит последняя ротация. В ночь с 16 на 17 января прибывает последнее подкрепление от 90-го отдельного аэромобильного батальона. 17 января киборги отбили у боевиков часть территории аэропорта, нанеся им урон.

19 января боевики взорвали часть перекрытия второго этажа, где находились защитники, разрушили диспетчерскую башню управления полетами, которую держали шесть киборгов.

20 января продолжаются самые жестокие бои: украинцы наносят большие потери в живой силе и технике оккупантам. Однако россияне во второй раз подрывают здание ДАПа, из-за чего украинские силы понесут наибольшие потери — 58 погибших.

В последующие дни под яростной угрозой смерти бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона покинули руины диспетчерской башни, вызвав на себя огонь Градов.

По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных. Ранения получили более 500 бойцов.

О событиях обороны ДАП ранее рассказывал очевидец и участник боевого противостояния. Его историю можешь узнать из нашего другого материала.

Главное фото и фото в тексте: участник обороны ДАП Руслан Боровик, предоставленные изданию BBC Украина.

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