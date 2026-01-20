Для тебя Война в Украине

День памяти киборгов: вспоминаем подвиг защитников Донецкого аэропорта

Виктория Мельник, журналист сайта 20 января 2026, 08:55 5 мин.
День памяти киборгов
Фото BBC

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