З кранів тече кока-кола! У Донецьку люди на мітингах вимагають воду

У тимчасово окупованому Донецьку гострий дефіцит води. Причина — бойові дії: російські війська, намагаючись зайняти нові позиції, пошкодили канал Сіверський Донець-Донбас — головне джерело води для регіону. Люди виходять на стихійні протести, бо немає водопостачання, і вже отримали за це штрафи й кримінальні справи.

Протести у Донецьку: люди вимагають воду

Окупована Донеччина. Мешканці багатоповерхівки обурюються, бо тижнями сидять без води у кранах. Люди жаліються на чорну воду і слабкий напір, та і це не щодня. Питну воду в окупації люди звикли купувати. А тепер фільмують хроніки гуманітарної кризи без води для санітарних потреб.

Ні помитися, ні підмитися! Сьогодні в нас за графіком мала бути вода, з 17:00 до 21:00. Два тижні води не було. Сьогодні от! Все!

У Макіївці люди набирають воду у бідони з калюж.

Речник ГУР Андрій Черняк ділиться, що ситуація з водою на Донеччині і всіх тимчасово окупованих територіях є прогнозованою та очікуваною. Різке погіршення відбулося навесні 2025 року.

Через потребу запасатися водою підскочила ціна на бідони й бочки. Викласти потрібно 2-3 тисячі за пластикову бочку. Питну воду і раніше в Донецьку мусили купувати. З дефіцитом вона теж підскочила в ціні. Бутильовану, як гуманітарну, роздають волонтери.

Для технічної води розставили великі сині бочки. Та вода з них серед людей швидко розходиться. На околицях води може не бути місяцями. Те саме стосується багатоквартирних будинків. Якщо на перших поверхах вода ще може бути, далі її напору не вистачає.

Дефіцит води в Донецькій та Маріупольській агломераціях триває з початку повномасштабної війни. Головну артерію, водний канал, росіяни перетворили на зону бойових дій.

У січні 2022 окупанти двома ударами знищили насосні станції, і тому канал перестав працювати.

Війна на Донбасі триває з 2014 року. І вода там була постійно. І у 2022 році була вода. Міст був через канал. Україна ні демонтувала, ні підірвала цей канал. Ми розуміємо, що це наша територія, і рано чи пізно доведеться там подавати воду людям, — ділиться військовий Юрій Сиротюк.

У районі каналу оборону тримали бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Головний сержант бригади Юрій Сиротюк каже, що бачив, як вагнерівці зробили з цивільної інфраструктури складної інженерної споруди з трубами величезного діаметру воєнний об’єкт.

Через канал вагнерівці спробували наступати на Бахмут, на Іванівське. Спершу росіяни систематично били по каналу, знищували насосні станції. А потім почали займати їх як окопи. Позицій ЗСУ на території каналу не було.

За останні три роки резервні водосховища вичерпали. Донеччина — регіон маловодний. Канал із Сіверського Донця будували 60 років тому через зростаючі потреби промисловості. Сіверський Донець і сам неповноводний, тому була додаткова перекачка з Дніпра.

Скільки людей опинилися в гуманітарній кризі — достеменно невідомо. Дані про кількість населення на окупованих територіях росіяни ретельно приховують з 2014 року.

Та не всі жителі окупованих українських територій раді “русскому міру”. Вікна-Новини розповідали, що є цілі родини підпільників.

