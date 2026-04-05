Як звільнитися через Дію мешканцям ТОТ: уряд анонсував нову послугу

Тисячі українців, які опинилися в окупації або зоні активних бойових дій, тривалий час залишалися заручниками бюрократії. Їхні роботодавці зникли, офіси закриті, а зв’язок із керівництвом втрачено.

Фактично люди не працюють, проте юридично вони залишаються працевлаштованими. Ця правова пастка не дозволяла офіційно влаштуватися на нову роботу на підконтрольній території та отримувати соціальні гарантії.

Нарешті цю проблему вирішено. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала запуск механізму дистанційного припинення трудових відносин через застосунок Дія.

Як працюватиме звільнення в один клік

Нова послуга розроблена спеціально для тих, чий бізнес залишився за лінією або в епіцентрі боїв. Тепер для розірвання трудового договору не потрібно шукати директора чи надсилати листи поштою, яка не працює.

Алгоритм дій буде максимально простим:

Людина подає заяву на звільнення онлайн через Дію;

Система автоматично фіксує дату припинення відносин;

Держава самостійно інформує роботодавця (якщо це можливо) та оновлює дані в усіх реєстрах.

— Ми прибираємо цю правову пастку і даємо людям можливість працювати далі. Продовжуємо системно реформувати трудові відносини та формувати політику зайнятості, яка працює для людини, для бізнесу і для відновлення економіки, — підкреслила Юлія Свириденко.

Чому це важливо для економіки

Це рішення — не лише про спрощення паперової тяганини. Це про життєстійкість людей. Офіційне звільнення відкриває двері до:

Легального працевлаштування на новому місці;

Отримання статусу безробітного та відповідних виплат;

Нарахування страхового стажу в повному обсязі.

Держава продовжує цифровізацію навіть у найскладніших умовах, перетворюючи Дію на інструмент захисту прав громадян, які постраждали від війни.

