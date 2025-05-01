Твоя робота

Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану: що зазначено в законі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 18:15
Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану
Фото Pexels
Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану: що зазначено в законі
Читати далі
”Від стресу почуваюсь дуже напруженим (-ою). Як заспокоїтися та відчути розслаблення?”
Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану: що зазначено в законі
Читати далі
BRIEF: угода про копалини, замах на Стерненка та санкції проти Арестовича — головні новини дня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь