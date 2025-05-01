Чи потрібно відпрацьовувати 2 тижні при звільненні під час воєнного стану: що зазначено в законі

Аби знайти заміну попередньому працівнику, законодавство передбачило обов’язкове відпрацювання строком на 2 тижні, протягом яких роботодавець має погодити нову кандидатуру.

Дехто вважає, що воєнний стан скасовує цю норму, і відпрацьовувати у разі звільнення за власним бажанням не потрібно. Розповідаємо, що зазначено про звільнення під час війни у законах України.

Хто має право не відпрацьовувати 2 тижні

Під час воєнного стану, так само як і в мирний час, працівник повинен письмово попередити роботодавця про намір звільнитися з посади за власним бажанням за два тижні.

Згідно з Кодексом законів про працю України, роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у термін, про який він зазначає у заяві, якщо той не може продовжувати роботу з об’єктивних причин.

Проте звільнення під час війни без відпрацювання 2 тижнів повинно підкріплюватися поважною причиною, яку, найімовірніше, доведеться підтвердити документально.

Список причин перераховано у частині 1 статті 38 Кодексу законів про працю:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка чи дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до навчального закладу;

неможливість проживання у зазначеній місцевості через стан здоров’я, що підтверджено медичною довідкою;

вагітність;

догляд за дитиною до 14 років чи дитиною, яка має інвалідність;

догляд за хворим членом родини або особою з інвалідністю І групи;

вихід на пенсію;

інші поважні причини.

Роботодавець має право попросити підтвердження цих причин, наприклад, медичну довідку з підтвердженням факту хвороби, вагітності тощо.

Звільнення без відпрацювання — ще треба знати

За відсутності поважної причини або за звільненням за власним бажанням працівник має відпрацювати обов’язкові 2 тижні.

Ця норма передбачена для того, аби роботодавець зміг знайти заміну на посаду, з якої звільняються. Однак є певні виключення, які дозволяють оминути відпрацювання.

Якщо працівник не навів поважної причини для звільнення, тоді термін відпрацювання залишається на розсуд роботодавця.

Він може скоротити час обов’язкового відпрацювання чи не застосовувати його та звільнити працівника за згодою сторін.

Звільнення за згодою сторін припиняє дію договору, починаючи з дати, зазначеної в заяві.

Ще один спосіб, як не відпрацьовувати 2 тижні до звільнення, це скористатись невикористаною відпусткою з подальшим звільненням. У такому разі датою звільнення вважатиметься останній день відпустки.

А ще до законодавства внесені деякі зміни, що стосуються звільнення з відпрацюванням 2 тижнів під час воєнного стану. Так, від потреби відпрацювання звільняються працівники підприємств, що розташовані у зоні бойових дій.

Винятком є робітники об’єктів критичної інфраструктури або залучені до виконання суспільно-корисних робіт.

Звільнення працівників під час воєнного стану: що буде, якщо не відпрацювати 2 тижні

Якщо працівник не бажає відпрацьовувати 2 тижні, до того ж не називає поважної причини для цього, роботодавець може звільнити його за прогули.

Однак керівник повинен документально зафіксувати дні, коли працівник не з’явився на роботу.

У разі невідпрацювання робітник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності. Це оголошення догани або рішення про звільнення за статтею 147 Кодексу законів про працю України — порушення трудової дисципліни.

А що робити, якщо звільняють чи відправляють у відпустку власним коштом під час воєнного стану? Ми розбирались, чи законно це з боку роботодавця.

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