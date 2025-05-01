Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении во время военного положения: что говорит закон

Чтобы найти замену предыдущему работнику, законодательство предусмотрело обязательную отработку сроком на 2 недели, в течение которых работодатель должен согласовать новую кандидатуру.

Некоторые считают, что военное положение отменяет эту норму и отрабатывать в случае увольнения по собственному желанию не нужно. Рассказываем, что об увольнении во время войны говорят законы Украины.

Кто имеет право не отрабатывать 2 недели

Во время военного положения, равно как и в мирное время, работник должен в письменном виде предупредить работодателя о намерении уволиться с должности по собственному желанию через две недели.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатель обязан уволить работника в срок, о котором он отмечает в заявлении, если тот не может продолжать работу по объективным причинам.

Однако для увольнения во время войны без отработки 2 недель должно подкрепляться уважительной причиной, которую, скорее всего, придется подтвердить документально.

Список причин перечислен в ч. 1 статьи 38 Кодекса законов о труде:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в указанной местности из-за состояния здоровья, что подтверждено медицинской справкой;

беременность;

уход за ребенком до 14 лет или ребенком, имеющим инвалидность;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

другие уважительные причины.

Работодатель имеет право попросить подтверждение этих причин, например медицинскую справку с подтверждением факта болезни, беременности и т.д.

Увольнение без отработки — еще нужно знать

При отсутствии уважительной причины или по увольнению по собственному желанию работник должен отработать обязательные 2 недели.

Эта норма предусмотрена для того, чтобы работодатель смог найти замену на увольняемую должность. Однако есть определенные исключения, позволяющие миновать отработку.

Если работник не привел уважительную причину для увольнения, тогда срок отработки остается на усмотрение работодателя.

Он может сократить время обязательной отработки или не применять его и уволить работника с согласия сторон.

Увольнение по соглашению сторон прекращает действие договора, начиная с даты, указанной в заявлении.

Еще один способ, как не отрабатывать 2 недели до увольнения, это воспользоваться неиспользованным отпуском с последующим увольнением. В таком случае датой увольнения будет считаться последний день отпуска.

А еще в законодательство внесены некоторые изменения, касающиеся увольнения с отработкой 2 недель во время военного положения. Так, от необходимости отработки освобождаются работники предприятий, находящихся в зоне боевых действий.

Исключение составляет работники объектов критической инфраструктуры или привлеченные к выполнению общественно-полезных работ.

Увольнение работников во время военного положения: что будет, если не отработать 2 недели

Если работник не хочет отрабатывать 2 недели, к тому же не называет уважительной причины для этого, работодатель может уволить его за прогулы.

Однако руководитель должен документально зафиксировать дни, когда работник не явился на работу.

В случае неотработки работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Это объявление выговора или решение об увольнении по статье 147 Кодекса законов о труде Украины — нарушение трудовой дисциплины.

А что делать, если увольняют или отправляют в отпуск за свой счет во время военного положения? Мы разбирались, законно ли это со стороны работодателя.

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