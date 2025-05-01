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Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении во время военного положения: что говорит закон

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 мая 2025, 18:15
Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении во время военного положения
Фото Pexels
Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении во время военного положения: что говорит закон
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