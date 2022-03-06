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Як діяти, якщо звільняють чи відправляють у відпустку власним коштом під час воєнного стану. Говоримо з чотирма експертами

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 06 Березня 2022, 15:00
звільняють чи змушу.ть писати відпустку за свій рахунок
Фото: Unsplash

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