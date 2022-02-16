Високий заробіток удома? Розповідаємо про секрети фрилансу разом з людьми, що працюють віддалено

Фрилансер — людина, яка самостійно обирає собі роботу. Він може вести кілька проектів водночас. Вільнонайманець, по суті, є позаштатним співробітником, який після виконання завдань шукає іншого роботодавця.

Переважно фриланс — це робота онлайн. Вона наразі є вкрай актуальною. Така робота дає змогу працювати з будь-якого куточка світу.

Фрилансери шукають роботу на біржах, через соціальні мережі та інших клієнтів. Деяким біржам потрібно платити комісію. Соціальні мережі навпаки — безкоштовні майданчики для розміщення портфоліо та пошуку клієнтів. Для просування можна вкладати гроші у таргетовану рекламу.

Через високу конкуренцію знижується розмір оплати праці, але вимоги замовників зростають.

Щоб уникнути розбіжностей у завданні, варто заздалегідь проговорювати план та чіткі вимоги виконання. Також рекомендується брати передплату.

Перевагами вільнонайманства є:

мобільність (працювати можна з будь-якого пристрою);

зміна обстановки;

можливість поєднувати з іншою роботою, декретною відпусткою тощо;

гнучкий графік;

робота “на себе”;

доступна людям з інвалідністю.

Недоліки:

платня залежить від кількості зробленого;

відпустка та лікарняні не оплачуються;

неофіційне працевлаштування;

можливий брак роботи;

велика конкуренція.

Фрилансом заробляють люди різного віку.

Наприклад, ми поговорили зі студенткою Оленою з Червонограда.

Графічним дизайнером на основі фрилансу я працюю два місяці. Оскільки я новачок, то не беру багато проектів. Мій середній заробіток становить близько $400 на місяць. Найкраще і водночас найгірше у фрилансі це те, що ти можеш працювати з дому.

Дівчина зазначає, що для неї це зручно. Є можливість працювати, навіть лежачи на пляжі.

— Умовно кажучи, на фрилансі ти сам собі бос, а також напряму контактуєш із клієнтом, — додає Олена.

А засновник платформи навчання WAYUP Андрій Гаврилов також був фрилансером і працював на компанії з різних куточків світу.

Потім зрозумів, що може навчати інших фрилансу — і зробив з улюбленої справи бізнес. Згодом одесит описав усе у власній книзі Справа життя.

Фриланс лише розвивається. Пандемія внесла свої корективи для сприйняття найманого співробітника. Стало зрозуміло, що це може бути вигідніше, можна працювати віддалено, з’явилися нові інструменти контролю такої роботи.

Дедалі більше молодих людей хочуть свободи, а фриланс це забезпечує.

За словами Андрія, найпопулярнішими зараз є сфери IT, дизайну, розробки, фронтенду, бекенду. Все, що пов’язане із сайтами.

— Деякі фрилансери практикують “воркейшн”. Це швидше стиль життя, в якому ти працюєш як удома, але при цьому ще й пересуваєшся.

Ми переїжджали кожні три — шість місяців. Це було не дуже стресово з погляду робочого процесу. Практикують такий варіант меншість, тому що людей, які подорожують, набагато менше.

Що я можу порадити новачкам? Буду банальним — брати й робити. Кращої поради ще не вигадали. Страх зростає, поки ти не дієш, це факт. Тому потрібно робити маленькими кроками, нарощуючи індукційну енергію перемог, — додає Гаврилов.

Чому фриланс популярний

Можливість обирати завдання. Самостійне призначення цін за послуги. Можна поєднувати з іншою роботою

Фриланс стрімко розвивається в усьому світі. Це зручно, він позитивно впливає на ринок праці й здорової конкуренції. Вільне наймання вигідне і для роботодавця, і для працівника.

Сучасні реалії вимагають створення нових професій та можливостей праці. Ще одна причина — перехід роботи з офісу на домашню. А про секрети продуктивної праці вдома читай у нашому матеріалі.