Позаплановий відпочинок: коли можна брати відгул та чи платять за нього

Полетіти на вихідні відпочити за кордон або ж мати ще один додатковий день на відпочинок після бурхливого вікенду. Звучить як мрія, але вона досить реальна, якщо знати, як правильно оформляти так званий відгул.

Чому так званий? Загалом у законодавстві цей термін не прописаний і правильно називати його просто додатковим вихідним днем.

“Але ми не женемось за термінами, а хочемо знати, як же його отримати”, — скажете ви і будете абсолютно праві. Далі пояснюємо, у яких випадках можна взяти відгул і як це правильно зробити.

Коли надається додатковий вихідний та чи платять за нього

Людина, яка офіційно працевлаштована, має право отримати додатковий вихідний, якщо їй довелось працювати у свій звичний вихідний або ж в інші неробочі та святкові дні.

До них належать і ті, які довелося провести у відряджені. Тому такий робочий день можна компенсувати відгулом або ж подвійною оплатою саме за відпрацьований час. Так само відшкодовують і понаднормовий час, витрачений на роботу.

Ще один варіант отримання вихідного — це донорство крові. Але не потрібно одразу бігти у лікарню, коли плануєте позапланову відпустку. Такі речі робляться від щирого серця і, окрім того, впливають на здоров’я. Саме тому й існує офіційна причина, щоб не йти на роботу.

Якщо ж ви колись були донором крові, а потім не брали вихідного, то маєте право взяти його в будь-який інший час. Проте важливо пам’ятати, що він уже не буде оплачуваним.

Як у першому, так і в другому випадку цей день є оплачуваний. Що ж стосується неоплачуваних відгулів, які ще називають “за власний рахунок”, то брати їх потрібно, заздалегідь погодивши з керівництвом і маючи відповідні причини.

Поважною причиною вважається необхідність відвідування весілля або похорону. Проте такі дні не оплачуватимуться співробітнику.

Крім того, можна взяти відгул за рахунок основної відпустки. Важлива деталь: він може бути лише 1-2 дні серед тижня. Тобто не можна взяти одразу всі накопичені вихідні та створити ще одну додаткову відпустку. Оплачуватися він буде так само, як і інші дні з відпустки.

Скільки можна відпочивати додатково

За понаднормовий час працівник може отримати не один додатковий вихідний, а навіть декілька. Все залежатиме від кількості годин, проведених додатково на роботі.

Припустимо, що людина упродовж місяця щодня затримувалася по одній годині, а її робочий день становить вісім годин. Отже, за цей період у неї накопичиться вже близько трьох днів для відпочинку. Їх можна використати окремо, разом або навіть приєднати до офіційної відпустки.

Відгул для відвідування похорону, весілля або інших важливих подій може розтягнутися на п’ять днів.

Окрім того, існують деякі категорії працівників, яким можна брати більше відгулів, ніж зазвичай:

пенсіонери — 14 днів;

інваліди — 60 днів;

працівники, які мають складати іспити для вступу до вищого навчального закладу або проходження атестації — 15 днів;

працівники, які йдуть на захист диплома — 120 днів;

для складання іспитів в університеті — 30 днів;

для складання сесії на останньому році навчання в аспірантурі — 7–14 днів;

для складання вступних іспитів або проведення атестації в коледжі — 10 днів;

для складання підсумкової атестації в коледжі — до 60 днів;

співробітники з двома та більше дітьми — 14 днів;

співробітники, які виховують неповнолітніх дітей-інвалідів — 14 днів;

жінки, які працюють у селі — 12 днів;

самотні матері або батьки — 14 днів.

Що потрібно зробити, щоб взяти додатковий вихідний

Як і зазвичай в офіційних установах, спочатку потрібно написати заяву. Проте зробити це необхідно правильно. Добре, що все досить просто:

У верхньому правому куті документа зазначаються відомості про адресата та заявника, де потрібно написати “Заява на ім ‘я…” Нижче в центрі пишеться слово “Заява”. Далі має йти текст, де зазначається причина оформлення відгулу. Наприклад, ви одружуєтесь і аж ніяк у п’ятницю не встигаєте прийти на роботу або ж зовсім не в тому настрої. Наприкінці ставиться дата формування заяви, підпис заявника і ПІБ.

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