Внеплановый отдых: когда можно брать отгул и оплачивается ли он

Полететь на выходные отдохнуть за границу или получить еще один дополнительный день на отдых после бурного уик-энда. Звучит как мечта, но она достаточно реальна, если знать, как правильно оформлять так называемый отгул.

Почему так называемый? Фактически в законодательстве не прописан такой термин и правильно называть это просто дополнительным выходным днем.

“Но мы не гонимся за терминами, а хотим знать, как же его получить”, — скажете вы и будете абсолютно правы. Далее объясняем, в каких вариантах можно взять отгул и как это правильно сделать.

Когда предоставляется дополнительный выходной и платят ли за него

Человек, который официально трудоустроен, имеет право получить дополнительный выходной, если ему пришлось работать в свой привычный выходной или же в другие нерабочие и праздничные дни.

К ним относятся и те, которые пришлось провести в командировке. Поэтому такой рабочий день можно компенсировать отгулом или двойной оплатой именно за отработанное время. Таким же путем возмещают и сверхурочное время, потраченное на работу.

Еще один вариант получения отгула — это донорство крови. Но не стоит сразу бежать в больницу, когда решились на внеплановый отпуск. Такие вещи делаются от всей души и, кроме того, влияют на здоровье человека. Поэтому и существует официальная причина, чтобы не идти на работу.

Если вы когда-то были донором крови, а потом не брали отгул, то имеете право взять его в любое другое время. Однако важно помнить, что он уже не будет оплачиваемым.

Как в первом, так и во втором случае этот день оплачивается. Что касается неоплачиваемых отгулов, которые еще называют “за свой счет”, то взять их тоже нужно, заранее договорившись с руководством и имея на то причины.

Уважительной причиной считается необходимость посещения свадьбы или похорон. Однако такие дни не будут оплачиваться сотруднику.

Также можно взять отгул за счет основного отпуска. Важная деталь: он ​​может быть не более 1-2 дней среди рабочей недели. То есть нельзя взять сразу все накопившиеся выходные и создать еще один дополнительный отпуск. Оплачиваться он все будет так же, как и другие дни отпуска.

Сколько можно отдыхать дополнительно

За сверхурочное время работник может получить не один дополнительный выходной, а даже несколько. Все будет зависеть от количества часов, проведённых дополнительно на работе.

Допустим, что человек в течение месяца каждый день задерживался на один час, а его рабочий день составляет восемь часов. За этот период у него накопится уже около трех дней для отдыха. Их можно брать отдельно, вместе или даже присоединить к официальному отпуску.

Отгул для посещения похорон, свадьбы или других важных событий может растянуться на пять дней.

Кроме того, существуют категории работников, которым можно брать больше отгулов, чем обычно:

пенсионеры — 14 дней;

инвалиды — 60 дней;

работники, которые должны сдавать экзамены для поступления в высшее учебное заведение или прохождения аттестации — 15 дней;

работники, которым предстоит защита диплома — 120 дней;

для сдачи экзаменов в университете — 30 дней;

для сдачи сессии на последнем году обучения в аспирантуре — 7–14 дней;

для сдачи вступительных экзаменов или проведения аттестации в колледже — 10 дней;

для сдачи итоговой аттестации в колледже до — 60 дней;

сотрудники с двумя и более детьми — 14 дней;

сотрудники, воспитывающие несовершеннолетних детей-инвалидов —14 дней;

женщины, работающие в селе — 12 дней;

одинокие матери или отцы — 14 дней.

Что нужно сделать, чтобы взять дополнительный выходной

Как и всегда в официальных учреждениях, для начала необходимо написать заявление. Однако сделать это необходимо правильно. Хорошо, что все достаточно просто:

В правом верхнем углу документа указываются сведения об адресате и заявителе, где нужно написать “Заявление на имя…” Ниже в центре пишется слово “Заявление”. Далее следует текст, где указывается причина оформления отгула. Например, вы женитесь и никак в пятницу не успеваете прийти на работу или же совсем не в том настроении. Напоследок ставится дата формирования заявления, подпись заявителя и ФИО.

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