Скниловский парк во Львове: где приятно погулять и устроить пикник с друзьями

Скниловский парк — это не старинный львовский парк с дворцом или скульптурами. Он молодой, созданный в советский период, пережил десятилетия упадка, но постепенно восстанавливается.

Здесь есть зоны для пикника, детские площадки и горки для катания на санках зимой. Что еще интересного поискать — читай в материале.

Скниловский парк во Львове: адрес

Скниловский парк — это зеленая местность в Железнодорожном районе Львова, между улицами Выговского, Любинской и Скниловской. Его площадь составляет почти 44 гектара.

Парк словно спрятан среди городской застройки, но его большая территория создает ощущение, что ты оказался далеко от оживленных улиц.

История Скниловского парка

Парку более 50 лет, а вот название имеет гораздо более древнюю историю. Скниловка — поселение, от которого парк получил название, существовало на этой территории еще с 15 века. Сам же парк заложили в 1974 году.

До начала 1990-х он имел совершенно другое название — Парк имени 50-летия СССР, а вот после переименования стал Скниловским.

В 1990-х годах, во времена экономического кризиса в стране, Скниловский парк постепенно приходил в упадок. Его возрождение началось лишь в 2019 году: тогда обновили центральную аллею и обустроили детскую площадку.

Сейчас здесь, согласно статистике, 2340 метров аллей, 27 скамеек, есть детская площадка и терренкур.

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Скниловский парк во Львове: что интересного посмотреть

В парке растут серебристые и остролистные клены, береза повислая, несколько видов ясеня, черная ольха, рябина, есть посадки европейской лиственницы.

А на прогулке можно встретить белок, ежей, удода, чечетку, ушана австрийского, рыжую вечерницу и другие виды.

Особенно приятное место — березовая роща возле улицы Щирецкой, это популярная локация для пикников.

И еще интересная деталь — здесь есть дорожки с насыпными препятствиями для маунтинбайка, которые община обустроила сама. Зимой они превращаются в горки, с которых дети катаются на санках.

Если планируешь поближе познакомиться с этой местностью, возьми на заметку такие интересные локации:

центральную аллею с клумбами

входную группу с декоративными цветущими деревьями — ее называют популярной фотозоной

березовую рощу возле Щирецкой

современную детскую площадку

прогулочные аллеи с ночным освещением

участки с рельефом и велосипедными препятствиями

местные горки, которые зимой используют для катания на санках.

Читай еще об одном месте, которое точно стоит твоего внимания: Парк Погулянка во Львове, узнай об истории забытой пивоварни, местном живописном озере и железнодорожном виадуке.

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