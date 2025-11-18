Смертельно опасная аллергия: в США умер мужчина после обычного мясного блюда

В Соединенных Штатах медики сообщили об уникальном и тревожном случае. 47-летний житель Нью-Джерси умер от тяжелой реакции на так называемый альфа-гал-синдром — заболевание, которое связывают с укусами клеща. Об этом говорится в новой публикации AP.

Альфа-гал-синдром впервые связали с укусами клещей в 2011 году. Он вызывает аллергию на красное мясо и продукты, содержащие животный жир. По данным специалистов, с 2010 года в США его диагностировали более чем у 100 тысяч человек.

Что известно о случае

По данным исследовательской группы Университета Вирджинии во главе с доктором Томасом Платтс-Миллсом, мужчина умер вскоре после употребления мясного блюда.

Анализы и обстоятельства произошедшего позволили медикам предположить, что это — первый задокументированный летальный случай, напрямую связанный с альфа-гал-реакцией.

Некоторые внешние эксперты признают: вполне возможно, что подобные смерти случались и раньше, но их ошибочно связывали с другими заболеваниями.

Биолог клещей Джошуа Бенуа из Университета Цинциннати отмечает, что симптомы могут быть очень неспецифичными, и без глубокого анализа такие истории остаются незамеченными.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что не участвовали в этом расследовании, поэтому не могут официально назвать этот случай первым. В то же время агентство недавно запустило новый обучающий модуль для врачей, чтобы помочь быстрее распознавать синдром.

Как проявляется альфа-гал-синдром

Люди с этой аллергией могут испытывать:

Крапивницу;

Тошноту и рвоту;

Диарею;

Резкую боль в животе;

Отеки губ, языка или горла;

Затрудненное дыхание.

Особенность синдрома — задержка реакции. В отличие от других пищевых аллергий, симптомы часто появляются не сразу, а через несколько часов после приёма пищи. Первые проявления обычно лёгкие, но со временем состояние может резко ухудшаться.

По словам исследователя Скотта Комминса из Университета Северной Каролины, смерть мужчины — болезненная и абсолютно ненужная трагедия, и при большей информированности медиков ее можно было бы избежать.

Американская гастроэнтерологическая ассоциация уже рекомендовала врачам предлагать тест на альфа-гал пациентам, которые жалуются на необъяснимые проблемы с желудком, ведь у части людей синдром проявляется исключительно со стороны пищеварительной системы.

