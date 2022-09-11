Все разделилось на “до” и “после” — как теракт 11 сентября в США изменил ход истории и ситуацию безопасности в мире

11 сентября 2001 года в США произошел самый масштабный акт терроризма во всемирной истории — террористы захватили несколько самолетов с пассажирами на борту и направили их на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон.

Эта трагедия стала самой большой по количеству жертв и ознаменовала новую эпоху терактов и системы безопасности в мире.

Читай, что произошло в тот роковой день, каким был ответ США, как теракт глобально повлиял на людей во всем мире, а также какие фильмы посвящены этому ужасному событию.

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Что произошло 11 сентября 2001 года

В то утро 19 террористов, летевших вместе с сотнями других пассажиров на борту четырех авиалайнеров, внезапно захватили управление воздушными судами над восточным побережьем США.

Они направили два самолета на здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, один — на Пентагон вблизи Вашингтона, а еще один — на Капитолий.

В 08:46 по местному времени первый самолет, выполнявший рейс 11 American Airlines, врезался в Северную башню ВТЦ. Незадолго после этого, в 09:03, второй лайнер United Airlines пронзил Южную башню ВТЦ.

В то время во Всемирном торговом центре находилось более 17 000 человек. Башни упали не сразу, но в месте столкновения и на этажах выше моментально вспыхнул пожар. Это отрезало тысячам людей путь к эвакуации.

В результате в Северной башне никто не выжил из находившихся на уровне и выше места удара самолетом. Через два часа после теракта оба 110-этажных здания упали и похоронили под своими обломками тысячи человек.

11 сентября погибли 2 977 человек (без учета 19 террористов), в том числе люди в ВТЦ и близ него, пассажиры и члены экипажей самолетов, а также сотрудники экстренных служб. Жертвами стали граждане США и еще 91 государства.

В 09:37 третий самолет врезался в здание Пентагона. В результате погибли 125 работников министерства обороны США. Примечательно, что строительство Пентагона началось 11 сентября 1941, а теракт произошел ровно 60 лет спустя.

Благодаря сопротивлению пассажиров и экипажа четвертого самолета террористам не удалось врезаться в здание Капитолия. В 10:03 лайнер упал в поле у ​​города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Организаторы терактов

Ответственность за теракты 11 сентября взяла на себя террористическая организация исламских экстремистов Аль-Каида.

Ее штаб находился в Афганистане, который тогда был под контролем Талибана. Глава Аль-Каиды и чуть ли не самый главный террорист всех времен Усама бен Ладен обвинял США и НАТО в разжигании конфликтов в мусульманском мире.

15 из 19 террористов были родом из Саудовской Аравии, двое — из ОАЭ, один — из Египта, еще один — из Ливана. Все они, конечно, знали, что идут на верную смерть, когда планировали теракты.

Некоторые заранее прошли курсы управления самолетами в частных американских летных школах.

Реакция США

После ужасной трагедии 11 сентября тогдашний президент США Джордж Буш-младший отдал указание ввести войска в Афганистан, чтобы уничтожить Аль-Каиду и самого Усаму бен Ладена.

Через несколько месяцев после вторжения режим Талибана упал, а на его место пришло правительство, расположенное к Вашингтону.

Впрочем, найти бен Ладена в Афганистане не удалось. Его разоблачили и убили только в 2011 году в Пакистане. Все остальные его пособники ликвидированы или находятся за решеткой.

В августе 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане, а президент Ашраф Гани вместе с правительством был вынужден бежать.

Войска США были окончательно выведены оттуда 31 августа 2021 года после почти 20-летнего присутствия в этой стране.

Поэтому американцы снова живут в страхе, что Аль-Каида начнет новые теракты. Ведь исламистская организация до сих пор жива и присутствует не только в Афганистане, но и на африканском континенте.

Влияние 9/11 на глобальную систему безопасности

Жизнь без преувеличения всего мира кардинально изменилась после трагедии 9/11. В настоящее время безопасность авиаперелетов — номер один для всех авиакомпаний.

С тех пор пилотам строго запрещено покидать кабину в течение рейса, а саму конструкцию и электронную систему самолетов дополнительно обезопасили от рисков захвата.

Особое внимание уделяется и проверке пассажиров и их чемоданов. Список вещей, которые нельзя проносить на борт, резко вырос.

В США и десятках других государств по всему миру действуют специальные администрации по безопасности транспорта. В Украине она называется Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

11 фильмов о 11 сентября

В Общенациональный день служения и памяти США предлагаем тебе посмотреть фильмы, посвященные жертвам терактов 11 сентября:

11 сентября (2002)

Фаренгейт 9/11 (2004)

Башни-близнецы (2006)

Потерянный рейс (2006)

Дух времени (2007)

Опустевший город (2007)

Ужасно громко и невероятно близко (2011)

9/11 (2017)

Власть (2018)

Отчет о попытках (2019)

Сколько стоит жизнь? (2021)

Бомбардировка Россией жилых домов, школ, университетов, детских садов, городских площадей, вокзалов, торговых центров в Украине — безусловно, трагические террористические атаки против мирного населения.

Они нарушают все возможные писаные и неписаные законы ведения войны и требуют адекватного ответа. Именно поэтому украинские власти уже давно ведут переговоры с США о том, чтобы официально признать РФ террористом.

Читай, что на практике означает статус государства-спонсора терроризма и почему важно об этом говорить.

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