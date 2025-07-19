Следует ли бояться самолетов? Как изменилась статистика авиакатастроф за последние годы

За последние полгода в мире был зафиксирован ряд трагических авиакатастроф, после которых люди начали серьезно задумываться над безопасностью полетов.

Падение самолета Jeju Air в Южной Корее 29 декабря 2024 года стало причиной 179 погибших, столкновение военного вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне в январе 2025 года унесло жизни 67 человек. Катастрофа рейса Air India в Ахмадабаде стала причиной смерти 260 человек. Выжил всего один пассажир.

Несколько дней назад в аэропорту Саутенд в Лондоне 12-метровый самолет упал сразу после взлета. В связи с этими случаями люди сомневаются в безопасности полетов.

Действительно ли нам следует бояться авиаперелетов? BBC проанализировали статистику катастроф и побеседовали с экспертами.

Участились ли авиакатастрофы: что говорит статистика

Статистика Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) за 2005-2024 годы показывает, что аварий в небе наоборот становится меньше. К примеру, в январе 2025 года зафиксировали 52 случая. В прошлом году их было 58, а в 2023 — 70.

Данные Международной организации гражданской авиации (ICAO) тоже фиксируют уменьшение количества аварий с 2005 по 2023 год. ICAO считает авариями не только инциденты по гибели экипажа или пассажиров, но и поломки самолетов или потребности в ремонте.

Глобальные данные по погибшим в авиакатастрофах также фиксируют понижение, однако в некоторые годы фиксировали крупные аварии. К примеру, в 2014 году рейс Malaysian Airlines MH370 из Куала-Лумпура исчез по дороге в Пекин. На борту находились 239 человек.

17 июля того же года россияне сбили рейс MH17 над востоком Украины — на нем погибли почти 300 человек.

Профессор статистики Кембридского университета Дэвид Шпигельхалтер отметил, что такие статистические данные подвержены колебаниям:

Если считать количество погибших, а не количество аварий, то показатели будут очень нестабильны. Случайные аварии не происходят умеренно, они нередко группируются.

Поэтому иногда кажется, что авиакатастрофы связаны между собой, хотя это не так. С таким же мнением выступил бывший следователь по авиапроисшествиям в Финляндии Исмо Аалтонен.

— То, что за короткий период произошло несколько разных инцидентов, не означает, что безопасность ухудшилась. Нам просто очень не повезло, но это совершенно разные случаи, которые сложно предсказать.

Благодаря соцсетям авиакатастрофы получают большее внимание от общества, добавляет бывший пилот Марко Чан. Это усугубляет впечатление, что аварий становится больше.

Самолеты до сих пор безопаснее других видов транспорта

Все авиапроисшествия тщательно расследуют, чтобы усовершенствовать обучение пилотов. А современные тренажеры позволяют отрабатывать самые разные сценарии.

Регуляторы строго контролируют авиакомпании, вплоть до того, что запрещают полеты для тех, кто не соблюдает стандарты безопасности.

Несмотря на недавние инциденты, самолеты остаются самым безопасным видом транспорта, утверждают эксперты.

Министерство транспорта США информирует, что более 95% смертей в результате транспортных происшествий в 2022 году были связаны с автомобилями. А вот на авиацию приходится менее 1%.

В общей сложности в авиации на 100 миллионов миль приходится 0,001 смертей, в легковых автомобилях — 0,54, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности США (NSC).

А пока люди размышляют о безопасности полетов, авиаперевозчики улучшают условия пребывания на борту. Так, компания Ryanair вводит штрафы для нарушающих порядок пассажиров.

