Почти 70% поляков поддерживают сбитие самолетов-нарушителей границы — опрос

Российские беспилотники и истребители стали пересекать государственные границы стран НАТО. 10 сентября ряд БпЛА пролетел через Польшу, а затем из-за дронов приостановили работу аэропорты Дании и Норвегии. 19 сентября три самолета МиГ-31 влетели в Эстонию и находились в небе 12 минут.

Некоторые страны уже готовятся к обороне воздушного пространства. В частности, в Польше провели опрос, стоит ли странам НАТО сбивать российские истребители. Его результаты передаёт Onet.

Стоит ли НАТО сбивать российские самолеты: опрос

На вопрос, нужно ли сбивать истребители РФ в таких ситуациях, Дональд Трамп ответил утвердительно. Относительно того, поддержат ли США своих союзников в этом вопросе, он сказал, что это зависит от обстоятельств, но общий ответ положительный.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News тоже дал схожий ответ.

— Если нужно. Я полностью согласен с президентом Трампом, если нужно.

А Дональд Туск заявил, что Польша безоговорочно примет решение сбивать летательные объекты, если они будут нарушать территорию и пролетать над страной.

А что думают поляки? Исследование SW Research, проведенное по заказу Onet, задалось вопросом: должны ли государства-члены НАТО сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство государств-членов?

67% респондентов ответили да. 8,7% участников опроса не согласились с этой мыслью, 24,2% отметили, что им трудно дать ответ на этот вопрос.

Мужчины чаще поддерживают ущерб российским истребителям (73,4%), чем женщины (61,3%). Интересно, что чем старше особа, тем более одобрительно она относится к этой идее.

Среди тех, кому менее 24 лет, 54,7% поддержали это решение. Среди людей старше 50 лет 70,3% ответили утвердительно.

Напомним, что Польша уже имеет договоренность с Украиной о максимальной обороне от российских дронов. В частности, государство будет сотрудничать с Украиной в создании такой обороны.

А еще в Польше было принято новое решение — каждый подвал или гараж может стать укрытием.

