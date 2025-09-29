Майже 70% поляків підтримує збиття літаків-порушників кордону — опитування

Російські безпілотники та винищувачі почали перетинати державні кордони країн НАТО. 10 вересня низка БпЛА пролетіла через Польщу, а згодом через дрони призупинили роботу аеропорти Данії та Норвегії. 19 вересня три літаки МіГ-31 влетіли до Естонії та перебували у небі 12 хвилин.

Деякі країни вже готуються до оборони повітряного простору. Зокрема у Польщі провели опитування, чи варто країнам НАТО збивати російські винищувачі. Його результати передає Onet.

Чи варто НАТО збивати російські літаки: опитування

На запитання, чи потрібно збивати винищувачі РФ у таких ситуаціях, Дональд Трамп відповів ствердно. Щодо того, чи підтримають США своїх союзників у цьому питанні, він сказав, що це залежить від обставин, але загальна відповідь позитивна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News теж надав схожу відповідь.

— Якщо необхідно. Я повністю згоден з президентом Трампом, якщо необхідно.

А Дональд Туск заявив, що Польща беззаперечно ухвалить рішення збивати літальні об’єкти, якщо вони порушуватимуть територію та пролітатимуть над країною.

А що думають про це поляки? Дослідження SW Research, проведене на замовлення Onet, поставило запитання: чи повинні держави-члени НАТО збивати російські винищувачі, що порушують повітряний простір держав-членів?

67% респондентів відповіли так. 8,7% учасників опитування не погодилися з цією думкою, 24,2% зауважили, що їм важко дати відповідь на це запитання.

Чоловіки частіше підтримують збиття російських винищувачів (73,4%), ніж жінки (61,3%). Цікаво, що чим старша особа, тим схвальніше вона ставиться до цієї ідеї.

Серед тих, кому менш як 24 років, 54,7% підтримали це рішення. Серед людей старше 50 років 70,3% відповіли ствердно.

Нагадаємо, що Польща вже має домовленість з Україною про максимальну оборону від російських дронів. Зокрема держава співпрацюватиме з Україною у створенні такої оборони.

А ще у Польщі ухвалили нове рішення — кожен підвал чи гараж може стати укриттям.

